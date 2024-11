El motivo por el que hoy los bancos en Argentina están cerrados

El 6 de noviembre es una fecha significativa para los trabajadores del sector bancario en Argentina . Este miércoles, como todos los años, las sucursales de los bancos en todo el país estarán cerradas . Esta interrupción en las operaciones bancarias no corresponde a un feriado nacional común , sino a un homenaje anual al esfuerzo de miles de empleados del sector.

Para honrar su fundación , el convenio colectivo establece esta fecha como un día no laborable para todos los trabajadores bancarios , dándoles la posibilidad de festejar sin necesidad de presentarse a sus labores, bajo las mismas condiciones que aplican para los feriados nacionales .

Desde su fundación, la Asociación Bancaria ha trabajado para obtener y garantizar varios derechos para los trabajadores del sector, incluyendo la instauración de este día como jornada de descanso obligatoria.

El bono que reciben los trabajadores bancarios

Aparte de gozar de un día libre, los empleados del sector bancario reciben cada 6 de noviembre un pago adicional como parte de su homenaje. Este incentivo, estipulado en el acuerdo colectivo, se ha ajustado de manera regular conforme a los aumentos salariales pactados entre la Asociación Bancaria y las entidades bancarias. En 2024, el bono destinado a los trabajadores del sector tiene un monto mínimo de $1.252.181,74, cifra que refleja las correcciones realizadas según los índices de inflación para resguardar el poder adquisitivo de los empleados.

Incrementos salariales en los bancos en este 2024

A lo largo de este año, el sindicato bancario, liderado por Sergio Palazzo, estableció diversos incrementos salariales que permiten que los empleados mantengan su poder adquisitivo por encima de la inflación. Según las palabras de Palazzo, estos reajustes tienen como objetivo proteger los ingresos de los trabajadores bancarios frente a un panorama económico complicado, mientras que el bono del Día del Trabajador Bancario ofrece un incentivo extra para valorar el esfuerzo y dedicación diaria de quienes laboran en el sector.

Cómo afecta al funcionamiento de bancos el Día del Trabajador Bancario

El 6 de noviembre, en Argentina, las sucursales bancarias no prestan servicio presencial, ya que permanecen cerradas por el Día del Trabajador Bancario. No obstante, los bancos siguen habilitados sus cajeros automáticos y plataformas en línea, lo que posibilita a los usuarios realizar operaciones fundamentales como retiros, depósitos, pagos y transferencias. Además, los pagos mediante billeteras electrónicas y tarjetas de débito y crédito continúan activos, garantizando que las transacciones cotidianas no se vean afectadas.

Como resultado de este día, se interrumpen las labores de las cámaras compensadoras, encargadas de liquidar y saldar las transacciones bancarias. Esto provoca que todos los pagos establecidos para el 6 de noviembre, como los de tarjetas de crédito, préstamos y demás compromisos, se pospongan hasta el siguiente día hábil, es decir, el 7 de noviembre. Este cambio es relevante tanto para individuos como para empresas, que deben tener en cuenta este aplazamiento a la hora de organizar sus actividades financieras.