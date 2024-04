El Papa Francisco vendría a Argentina entre noviembre y diciembre

La llegada del del Papa Francisco a su país, pasó por diversas instancias, a lo largo de once años, y esta vez una instancia decisiva podría darse a mediados de septiembre. El pontífice decidirá recién entonces si viene o no. Lo hará a su vuelta de un extenso viaje de once días a tres países de Asia (Indonesia, Timor Oriental y Singapur) y uno de Oceanía (Papua Nueva Guinea). Es que quiere saber si, a los 87 años y con los achaques que padece, su cuerpo soporta razonablemente bien un periplo exigente como el venir a la Argentina -y Uruguay, país que también abarcará- para decidirse.