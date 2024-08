El PJ en su laberinto

Encima de esto, apareció la situación menos pensada con el tema de los seguros de Alberto Fernández y su secretaria privada. Situación que, en un primer momento, pareció ser algo menor, pero que a larga tomó volumen y cada vez complica a más personas y a más reparticiones del anterior gobierno peronista.

Cristina Fernández de Kirchner, que, al principio, pareció regodearse con esto (a sabiendas de que nunca pudo olvidar el momento en el que Alberto Fernández le refregó en la cara de que él no tenía hechos de corrupción), a posteriori comenzó a preocuparse por las derivaciones que empezaron a surgir a partir de la investigación. Y lo que en un momento pareció ser un tiempo ideal para el pase de facturas entre la ex Vicepresidenta y Alberto Fernández, terminó convirtiéndose en un hecho de corrupción que cada vez embarra más al ex primer mandatario, a su grupo de amigos y a algunos ex funcionarios de su gobierno.

En este marco, tenemos que señalar que una de las principales derivaciones de la causa seguros fue la denuncia que realizó el periodista Savoia, del diario Clarín, por hechos de violencia de género que involucran a Alberto Fernández y Fabiola Yañez, a partir de datos encontrados en los teléfonos secuestrados.

Hoy, la investigación por irregularidades en la contratación de seguros durante el gobierno de Fernández y la causa por violencia de género, llevan al peronismo a un estado donde nunca hubieran querido estar.

El tsunami que generó Alberto en el PJ es devastador. Nadie quiere hablar del tema. Cada uno trata de salvarse como puede. Hasta la propia Cristina Fernández sacó un comunicado, donde, en vez de hacer una autocrítica, se victimizó y se puso en el papel de víctima, pretendiendo, además, hacer creer a la sociedad que también fue presa de malos tratos por parte de Alberto Fernández.

Sergio Massa que tenía un evento convocado con su partido político, el frente renovador, para una especie de relanzamiento, terminó suspendiéndolo todo.

Axel Kicillof, que generalmente trata de no hablar, ya que cuando habla mayormente comete errores, también quedó inmerso en medio del barro generado por el ex presidente.

El kirchnerismo, que se caracterizó por levantar la bandera de la defensa de los derechos de las mujeres, que generó una cartera especial y que hizo de esto una lucha política, terminó quedando expuesto y poniendo en evidencia el fracaso de todas las políticas de género que se impulsaron desde el Ministerio de la Mujer.

Todas las normativas que se dictaron no sólo no tuvieron ninguna utilidad, sino que además terminaron dejando expuesto a Alberto Fernández en un caso de violencia contra Fabiola Yañez, a José Alperovic preso por abuso sexual y a Fernando Espinoza en la mira, procesado por abuso sexual y con una supuesta protección que le ejerce todo el peronismo con su silencio.

De la Rioja al país

En la semana que pasó el PJ también fue noticia por la cumbre que se realizó en La Rioja, donde el actual gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, con el apoyo de Axel Kicillof, encaró la posibilidad de ser candidato a presidente del Partido Justicialista, a nivel nacional.

La realidad indica que el mandatario riojano no es el mejor presidente que se podría elegir, ya que tiene una provincia que entró en default, ha emitido moneda espuria (los Chachos) y está prácticamente en quebranto en sus cuentas públicas, sin querer hacer ningún tipo de ajuste.

No obstante de esto, el gobernador bonaerense lo potenció como probable candidato para el 17 de noviembre, en un marco dónde no se ve a ningún otro dirigente que haya mostrado la apetencia de conducir el Justicialismo.

Al ritmo de los copitos

Finalmente, y para terminar con hechos que recientemente tuvieron como protagonistas a integrantes del peronismo, tenemos que comentar la declaración testimonial de Cristina Fernández de Kirchner por la causa que investiga el intento de asesinato hacia su persona.

En Comodor Py, la ex vicepresidenta volvió a profundizar su teoría de que, atrás de la banda de los copitos, hay un actor intelectual y financistas.

Lo cierto es que se le hace muy difícil aceptar a CFK que un simple grupo de lúmpenes marginales haya sido protagonista de forma solitaria del intento de homicidio del cual fue víctima.

Además, vale señalar que las palabras de la ex mandataria ya no son tan creíbles, ni tampoco resuenan en todos los medios de comunicación, como en algún momento supo pasar.

Lijo al banquillo

En la jornada de este miércoles, el juez federal Ariel Lijo defenderá en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación su candidatura a la Corte Suprema de Justicia tras ser propuesto por el presidente Javier Milei

El magistrado, que llega con muchísimas impugnaciones, deberá defender su honorabilidad en la Cámara Alta, ante la mirada atenta de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y asociaciones civiles que no avalan para nada su ascenso a la principal corte del país.

La verdad que la definición de este tema es toda una incógnita y muchos no saben que puede llegar a pasar.

Hasta el momento nada parece indicar con claridad cuál fue el motivo que llevó al presidente Milei a proponer a Ariel Lijo, ejemplo vivo de la casta y ejemplo vivo de una persona que no tiene las cualidades ni morales ni técnicas ni jurídicas como para ocupar un cargo de tamaña magnitud.

El tema, en sí, realmente genera sorpresa y es un paso atrás en todo lo que prometió Javier Milei.

Devaluación: Por sí o por no

Durante la semana que pasó, el tema devaluatorio volvió a instalarse en la agenda. Tal es así que el presidente Milei tuvo que salir a hablar de la cuestión y a dar todas las garantías de que su Gobierno no va a devaluar la moneda.

La necesidad de salir a aclarar dudas sobre la devaluación se debe a un pedido del Fondo Monetario Internacional, el cual va a iniciar una nueva revisión de la situación financiera de la Argentina y donde ya anticipó que una de las objeciones es el atraso cambiario.

Dentro de este marco, lo positivo para la Administración libertaria es la decisión de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, de apartar del control del cumplimiento argentino al chileno Rodrigo Valdés y poniendo a Luis Cubeddu.

Vale acotar que Valdez venía teniendo una pésima relación tanto con el ministro de Economía, Luis Caputo, como con el presidente Javier Milei, situación que escaló hasta pedidos de renuncia.

¿ Verano caliente?

En la semana que pasó también hubo algunas novedades en el tema energético. El Gobierno nacional tomó nota del informe de Cammesa del día 25 de junio, donde se advierte que, entre enero y marzo, va a haber faltante de energía y se podrían suceder cortes programados, ya que el pico de consumo estimado -que superaría los treinta mil megavatios-, Argentina no podría cubrirlos ni siquiera comprando cerca de tres mil megavatios a los países vecinos.

El mencionado informe, que en un principio fue denostado, hoy parece ser una cuestión que está siendo tomada en serio por parte del Gobierno nacional, quien ya tomó nota de la gravedad del asunto.

Además de esto, se conoció en la semana un informe de Gustavo Lopetegui, ex secretario de Energía, donde expuso algunos números de la situación actual de los subsidios. En el mismo, el ex funcionario macrista señala que con el ajuste tarifario que se realizó se está cubriendo en un 80% el costo de la energía para residenciales, comerciales e industriales.

Este dato, que parecía tan lejano, es, sin lugar a dudas, una buena noticia para el Gobierno nacional, ya que permite bajar mucho los gastos en subsidio que se venían realizando.

Bolsillos flacos

Por último, quiero referirme al informe de la consultora Scentia que marcó una caída en el consumo del 16,1 % para el mes de julio, siendo la peor baja de los últimos tres años.

En este marco, además se informó que el consumo de medicamentos cayó un 26,4% y el consumo de alimentos un 20,5%. Datos que, conjuntamente con los de pobreza, son más que alarmantes.

En el ámbito de la salud, a la luz de esta realidad, también se generó una situación preocupante, puesto que Sociedades Médicas comunicaron que muchísima gente está discontinuando sus tratamientos médicos.

De julio de 2023 a julio de 2024, se observa una merma en los medicamente recetados del 26%. Esto quiere decir que personas que tienen enfermedades permanentes - como pueden ser la presión alta o la diabetes -, no están pudiendo continuar con la compra de sus medicamentos, generando así un perjuicio más que peligroso para su salud.

Hasta aquí algunos de los puntos más destacados de la semana que paso.



¡Buen lunes para todos!

Alberto Siufi.