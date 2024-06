El pueblo argentino donde se asegura que muchos vieron 'extraterrestres'

Es algo inusual, algo que Alicia, y tal vez yo también, podrá agregar a la extensa lista de fenómenos extraños presenciados en este pueblo, donde prácticamente todos los residentes pueden detallar con precisión los eventos relacionados con avistamientos de ovnis. "Acá todo el mundo ha visto un Ovni alguna vez en su vida", dice Pagez.

Capital mundial del avistamiento de ovnis

Capilla del Monte, un pequeño pueblo con aproximadamente 10.000 habitantes en el norte de Córdoba, atrae a miles de visitantes de todo el mundo en busca de experiencias significativas, ya sean relacionadas con lo ufológico, espiritual o trascendental.

El cartel de bienvenida al pueblo muestra la imagen de un extraterrestre verde, calvo y con una cabeza grande, que adorna la estructura. En las tiendas de regalos, se pueden adquirir cuarzos, inciensos, libros sobre la armonización de los chacras y pequeñas figuras del mismo personaje alienígena, conocido por disfrutar del fernet, una bebida típica de la región.

"No te puedo explicar lo que vimos, terminamos mareados", asegura la residente, exhausta.

Cada año tiene lugar el Congreso Internacional de Estudios OVNI en esta área, un evento concurrido que se suma a numerosas actividades, excursiones y conferencias dirigidas a aquellos que buscan vivencias holísticas y ufológicas durante sus vacaciones.

Por ejemplo, Agustín Galarza recorrió 600 kilómetros desde Santa Fe para explorar el Centro de Información sobre OVNIs (CIO), situado en las pintorescas laderas de las montañas que rodean Capilla. "Me gusta leer y creo que es bueno que se sepa que no estamos solos", me dice. "A los gobiernos no les interesa que esto se sepa y por eso este tipo de lugares son importantes para que estemos mejor informados".

El Centro de Informes sobre OVNIs (CIO), establecido hace 21 años, se encuentra en una pequeña residencia de ladrillo, rodeada de jardines floridos y cactus, con una estatua del conocido extraterrestre verde, caracterizado por ojos oscuros y una sonrisa peculiar.

Luz Mary López, una colombiana con 23 años de experiencia en Argentina, gestiona y ofrece conferencias en el CIO. "Acá en Capilla se venden muchos mitos sobre sujetos, experiencias y civilizaciones más allá de lo humano, pero lo que nosotros presentamos es la evidencia documental de que los seres humanos no estamos solos", le dice a BBC Mundo.

Una vez al año se realiza acá el Congreso Internacional de OVNILOGÍA.

Dentro de la sala de la casa, donde se llevan a cabo las conferencias y se encuentra el estudio de su programa radial, se pueden encontrar carteles y artículos de prensa, tanto antiguos como recientes, tanto locales como internacionales. Estos documentos reflejan varios informes que detallan supuestos avistamientos de seres extraterrestres.

Entre los casos documentados se encuentran las líneas de Nazca en Perú y las piedras de Stonehenge en Inglaterra, por mencionar algunos ejemplos.

Cómo se convirtió en esto

También hay una pared completa dedicada al evento central de toda esta narrativa: la impresión dejada por el "Pajarillo" en el cerro Uritorco, a 4 kilómetros de Capilla del Monte.

Según cuenta la historia, el 9 de enero de 1986, un presunto objeto volador no identificado pareció posarse sobre una de las majestuosas montañas de la región, dejando una marca ovalada de 122 metros de largo por 64 de ancho que permaneció visible durante tres años. Tres residentes cercanos al cerro Pajarillo afirmaron haber avistado aquella noche una "nave redonda con ventanas" seguida por "una luz roja cegadora" que iluminó su casa.

Al día siguiente, los testimonios se difundieron y el relato ganó impulso rápidamente. De hecho, la agencia de noticias estatal, Télam, reportó esto como un hecho. "Un objeto volador no identificado de grandes dimensiones, cuyas evoluciones fueron observadas por espacio de una hora, descendió en la ladera de una de las lomas de la Sierra del Pajarillo, a unos 12 kilómetros al noreste de Capilla del Monte".

Con el tiempo, han surgido teorías que sugieren que podría haber sido un incendio planeado y controlado con el fin de promover a Capilla del Monte como un destino turístico, o incluso especulaciones sobre la prueba de un misil por parte del ejército.

Luz Mary López es el nombre de la directora del Centro de Informes de ovnis de Capilla del Monte.

Aunque es una de las más destacadas, la historia de la marca del Pajarillo es solo una entre muchas que circulan en Capilla del Monte sobre avistamientos de entidades desconocidas.

Por ejemplo, otra historia habla de la presunta existencia de la ciudad de Erks, ubicada en el corazón del cerro Uritorco, donde se dice que se conserva un "bastón de mando" encargado hace 8.000 años por un jefe de la cultura indígena comechingón, quienes se sacrificaron colectivamente cuando llegaron los españoles a la región. En ese bastón, se cree, está sabiduría de la humanidad.

