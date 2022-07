El Senado aprobó el plan de moratoria previsional. 

El Senado dio media sanción esta tarde al proyecto de moratoria previsional para regularizar los aportes de personas que no llegan con la cantidad de años, pero se encuentran en edad jubilatoria.

La iniciativa, que pasó a la Cámara de Diputados, autoriza el pago de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive con un plan de facilidades de hasta 120 cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período. Para acceder será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.

De igual modo, tendrán derecho a adquirir la Unidad de Pago aquellos derechohabientes previsionales, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino.

El valor de la Unidad de Pago será equivalente a un valor del 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración y podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la ANSES será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso.

Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, serán descontadas por ANSES de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente programa.

También se puso como requisito acreditar ingresos que permitan la justificación del pago de la Unidadyhaber residido en el paísy no haberse encontrado prestando servicios bajo relación de dependencia registrada o en carácter de autónomo/a y/o monotributista en el período que se pretende adquirir el beneficio.

¿Qué dijeron desde el Gobierno?

La senadora Juliana Di Tullio, sostuvo que la iniciativa le dará “la posibilidad a 800 mil personas de jubilarse pagando la deuda previsional que tengan a través de un plan de pago y también le permitirá a quienes estén en actividad adelantar su deuda previsional”.

Además la funcionaria confesó en su discurso que no consultaron al ministro Guzmán al elaborar el proyecto. “Yo la verdad que no le pregunté al ministro, le pregunté al organismo competente, que es la ANSES. Las iniciativas legislativas, en general, no le preguntamos a los ministros”.

Proyecto de alivio fiscal

El proyecto, presentado originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca, por un lado, actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.