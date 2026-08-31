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31 de agosto de 2026 - 14:55
Mundo.

El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo tras el retiro de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció que deja la Albiceleste después de más de 20 años. Antonela Roccuzzo le dedicó unas palabras en redes sociales.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

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Messi, de 39 años, comunicó la decisión a través de sus redes sociales y explicó que la había tomado después de la final del Mundial 2026 frente a España. En su despedida, dejó una frase contundente: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

El mensaje de Antonela para Messi

Tras el anuncio, Antonela Roccuzzo comentó la publicación de Messi y destacó el orgullo de haberlo acompañado durante su camino con la Selección Argentina.

“Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”.

El mensaje rápidamente tomó repercusión entre los seguidores del capitán argentino, en medio de una despedida cargada de emoción para el fútbol nacional.

El cierre de una etapa histórica

La noticia marca el final de la carrera internacional del futbolista que condujo a Argentina a la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Además, Messi disputó las finales de los Mundiales de Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En su mensaje, el rosarino también remarcó que existe una nueva generación de futbolistas preparada para continuar el camino de la Selección Argentina.

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