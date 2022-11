El año que viene será cargado en materia electoral y se empiezan a barajar algunas fechas para las Elecciones 2023 , aunque todavía no está confirmada la realización de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) .

MANUEL ÁLVAREZ DEL RIVERO - HABILITARON EL PADRÓN PROVISORIO PARA LAS ELECCIONES 2023

¿Qué pasará con las PASO?

Avanza en el Congreso Nacional un proyecto para eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). Es impulsado por el oficialismo y se cuentan los votos para poder obtener su aprobación.

El panorama más complicado está en Diputados, donde el arco político ya da por sentado que todos los legisladores oficialistas apoyarán este proyecto pero necesitan el apoyo de otros bloques para lograr primero el quorum y luego la aprobación. De todas maneras, las internas dentro del Frente de Todos ponen en duda el avance y continúan las negociaciones.

Desde Juntos por el Cambio ya anunciaron que no apoyarán un "cambio en las reglas del juego" y consideran que es una forma de perjudicar a la oposición. Aseguran que en caso de eliminarse, la definición de las candidaturas serían motivo de una pelea encarnizada dentro del espacio.

Desde los Liberales, Javier Milei anunció que su bloque no dará quórum. "No soy parte de la discusión de la casta, no soy parte de la runfla ladrona de Argentina", indicó y complicó el panorama para el Gobierno.

Por otro lado, los legisladores de Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Schiaretti aseguran que el espacio nunca estuvo a favor de las PASO por considerarlas como "un gastadero de plata que obligan a la gente a votar en una elección interna de un partido al que no pertenecen".

También se negociaría con otros sectores como el diputado Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino, y dos legisladores del bloque SER: Claudio Vidal de Santa Cruz y Felipe Álvarez de La Rioja. Con ellos se llegaría a 127 de los 129 necesarios.

En la Cámara Baja el final es abierto, siempre y cuando todo el oficialismo vote de manera unificada. El Frente de Todos tiene 117 legisladores y el apoyo de Provincias Unidas.

En el Senado el panorama es más favorable al Gobierno, que tiene 35 de los 37 escaños necesarios. Ya cuentan con el apoyo de Alberto Weretilneck de Río Negro y sólo le faltaría uno para obtener el quórum.

¿Cuándo se votará en Jujuy?

El gobernador Gerardo Morales ya anunció que las elecciones 2023 en Jujuy no se realizarán el mismo día que en el resto del país para los cargos provinciales.

Si bien no se conoció la fecha, se estima que sería durante los primeros meses del año.

¿Qué se vota en Jujuy en 2023?

Los jujeños tendrán que asistir 3 veces a las urnas, número que podría modificarse por una eliminación de las PASO o una segunda vuelta para presidente a nivel nacional.

En las elecciones provinciales se elegirá: gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales y comisionados municipales. Además, en esta oportunidad se elegirá a los congresales para la reforma de la Constitución. No existe una segunda vuelta.

En las elecciones PASO se elegirá a los candidatos de cara a las generales.

En las elecciones generales de octubre será el turno de votar presidente y vicepresidente, diputados nacionales y senadores. Sólo puede haber segunda vuelta para presidente.

En caso que ninguno de los candidatos a presidente supere el 46% o tenga más de 10% sobre el segundo, en noviembre habrá un balotaje para elegir al nuevo mandatario.