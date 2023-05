Elecciones 2023: Uñac votó en San Juan y criticó a la Corte

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo después de votar que "voy a contestar al fallo, pero no sé en carácter de qué porque me han notificado de nada. Hay un proceso de impugnaciones que llegó al máximo tribunal de la Nación, pero a mí no me notificaron de nada. El proceso está suspendido porque hay algo en contra de mi persona, hay que ver si me sacan del campeonato", señaló el Gobernador en el marco de las elecciones 2023.