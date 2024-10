Elisa Carrió prometió candidatearse en las elecciones 2025

"Ella se va con el que tiene éxito. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es", aseveró sobre Bullrich y su acercamiento al presidente Milei.

Respecto a Mauricio Macri, Carrió recordó que el exmandatario "nunca fue de clase media, porque su padre (Franco) era un maestro mayor de obra y él es hijo de un nuevo rico", por lo tanto "no tiene el entramado de lo que fue el troncal de la clase media argentina".

La dirigente de la Coalición Cívica también arremetió contra el presidente Javier Milei, a quien criticó por el desfinanciamiento a la educación pública.

"Mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’", observó Carrió.

Al igual que en abril, la Marcha Universitaria Federal fue multitudinaria.

Elisa Carrió piensa en las elecciones 2025

Ante esta política de ajuste, Carrió analiza volver a ser candidata "si está en juego el tronco de la Constitución Nacional y la educación. Y ese discurso de la ONU que es contrario a todos los tratados internacionales que yo misma redacté, que tienen jerarquía constitucional".

"Y como él señala, y lo dice en los libros en que se basa, hay que aniquilar el Estado, por lo cual hay que aniquilar la Nación, no es posible que exista nación sin Estado.", cuestionó Carrió. Para la líder de la Coalición Cívica, el Estado precedió a la Nación. ¿Cómo? A través de la escuela y la universidad, por ejemplo. "Él mata por desfinanciamiento", señaló.

image.png Carrió sobre Macri y Cristina

Sobre la posibilidad de ser rivales con Cristina Kirchner, en el caso de que la expresidente se presente a las elecciones de 2025, la líder de la Coalición Cívica no le dio importancia. "No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Solo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie", afirmó.