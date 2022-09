Exigen que no vender perros y gatos en plataformas electrónicas

“Los criaderos clandestinos se multiplican por la demanda de gente que ve a las celebrities o influencers con perros de esas razas por las redes o publicidades. Las modas dirigen la oferta y eso fomenta la explotación animal”, indicó Fernando Pieroni, uno de los líderes activistas por los derechos animales que se encargó de denunciar al lugar clandestino de Temperley donde hallaron y decomisaron a 97 canes Dachshund o más conocidos como “salchichas”.

Con solo escribir en el buscador “perros de raza”, el sitio web de la mayor empresa argentina de comercio electrónico ofrece a los interesados una consolidada lista con más de 88 mil resultados.

Los precios de los perros más comprados en Argentina -bulldog francés, ovejero aleman y bulldog inglés, entre otros- tienen un precio que van desde 95.000 a 3.500.000 pesos por cada mascota. Con estos números, el negocio por la venta de animales explotados para su constante reproducción parece ir aumentando a raíz de las exorbitantes sumas de dinero que le proporcionan a los vendedores y las comisiones para los portales web por cada transacción.

No hay legislación

“Lo único que hay es la ley 14.346 de maltrato animal, ya desactualizada, que se utiliza como fundamento en los allanamientos. Hay vacíos legales a nivel nacional que permiten que cualquiera pueda criar y explotar perros en su casa para venderlos en plataformas digitales como Mercado Libre. Este sitio facilita la venta de mascotas a las que considera cosas y la responsabilidad penal se la extiende al vendedor”, le manifestó a los colegas de TN Alfredo Castillo, abogado experto en derecho animal.

“De hecho, al momento de la publicación de cachorros, este sitio no solicita ningún tipo de documentación que certifique al usuario como criadero legal”, añadió Castillo.

En cuanto a esto, colegas de Tn le han consultado a Mercado Libre si a los usuarios que ofrecen perros les exigen el certificado del Kennel Club Argentino o la Federación Cinológica Argentina, únicos registros oficiales caninos de Argentina. Sin embargo, la compañía no ha ofrecido respuesta.

De acuerdo al abogado consultado, se requieren modificaciones en el código penal, civil y comercial para impedir la venta de perros y gatos en plataformas de comercio electrónico que los considera como “cosas” o mercancías.

“En nuestro país, la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que no autoriza los criaderos y prohíbe la exhibición de animales en las vidrieras de las veterinarias y acuarios. En el resto del país, no hay reglamentaciones claras. De hecho, esta actividad es lícita en casi toda la Argentina. Al no haber legislación, el Estado no dice qué está reglamentado y qué no. Ningún criadero [fuera de CABA] fue desmantelado por ser una actividad ilegal, sino por la ley 14.346”, detalló Castillo.

Proyectos de ley y peticiones

La actriz y activista Liz Solari ha lanzado una proclama en la plataforma change.org dirigida a los legisladores nacionales, para que den por aprobado un proyecto destinado a reconocer a los animales como “seres sintientes” y sujetos de derecho.

El proyecto de ley, que tiene como fin cambiar el Código Civil y ya cuenta con más de 40 mil firmas, marca que la “Argentina mantiene la condición jurídica de cosas al referirse a los animales (no humanos), negándoles ser sujetos de derechos y avalar su sintiencia, inteligencia y conciencia reconocida hoy en día por la ciencia”.

En ese sentido, el activista Federico Sordo y fundador de la comunidad digital “Cascote, un perro macanudo”, es uno de los responsables de impulsar otra petición en change.org dirigida a Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, que ya ha logrado reunir más de 213 mil firmas.

La meta principal es juntar la mayor cantidad de solicitudes “para demostrar que cada vez somos más los que pedimos que se prohíba la comercialización de animales en estas plataformas que son cómplices de la explotación”, explicó Sordo.

“En todo este tiempo de revolución informática, hemos descubierto lo que hay detrás de la cría y venta de animales, cómo las hembras son atadas en sillas de monta y sometidas a la violación con la ayuda de las manos de un humano”, indica el texto de la solicitud.

Denuncia

Si sos testigo de maltrato animal, podés efectuar la denuncia penal. El trámite es gratis y los funcionarios están obligados a tomarla. De acuerdo a donde vivís, podés hacerla:

- En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

- En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción).

- En el Juzgado de instrucción.