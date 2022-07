Histórica Delia Giovanola falleció a los 96 años. Twitter

Falleció Delia Giovanola, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo

“Expresamos nuestra más profunda tristeza por la partida de otra compañera”, expresaron desde la página web oficial del organismo de derechos humanos. Nacida en 1926 en la ciudad de La Plata, Delia Giovanola vivía en la localidad bonaerense de San Martín. Era la última Abuela de Plaza de Mayo fundadora que quedaba. “La vida me dio y me sacó, me castigó pero fui feliz”, repetía, según resaltaron.