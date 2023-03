Falleció María Kodama, albacea y viuda de Jorge Luis Borges

“Recuerdo que estaba en el secundario y fui a comprar útiles a Florida. Yo caminaba rápido como una bala. Borges salía de una librería, lo choqué sin querer y casi lo tiro al suelo. En la desesperación del golpe, le dije: ´¡Ay perdón!, yo lo escuché cuando era chica (por la conferencia). Y me dijo: ´Dígame, ¿usted no querría estudiar inglés antiguo?´. Yo, para hacerme la sabia, le pregunté: ´¿Shakespeare?´. ´No, mucho más antiguo. Siglo IX´, respondió. ´Ah no, eso va a ser muy difícil. No voy a poder´. Y me lanzó: ´Pero si lo que le digo es que yo tampoco lo sé y que lo estudiemos juntos´. A partir de ese momento, no nos separamos más” le relató al público al presentar uno de sus libros. Mantuvieron una estrecha relación incluso sin ser pareja. Estudiaban, charlaban de filosofía y literatura, entre otros temas. En el medio Borges se casó por primera vez en 1967, pero ese matrimonio duró un año y medio (no podía divorciarse porque aun no era legal hacerlo). El escritor era 38 años mayor pero eso no fue un impedimento para una relación que también se tradujo en dos libros en conjunto. Su vínculo se formalizó legalmente en abril de 1986 cuando se casaron en la embajada argentina en Paraguay, dos meses antes de su muerte.

Kodama (1).jpg Kodama era heredera y custodia de toda la obra del escritor argentino.

Tuvo varios litigios tras la muerte de Borges por los usos y derechos de su obra. En una entrevista, al ser consultada por la custodia de la obra de Borges, Kodama respondió: "Si no lo amara no defendería su obra. Él me ha dejado gran parte de su obra y si la defiendo es porque la amo. Yo no sabía que me dejaba eso. Soy una persona muy libre, mi padre me crió para ser libre e independiente. Él lo sabía, por eso cuando entrábamos en algún tipo de discusión, le decía 'Usted siempre dice que mi padre me educó para usted. Pues esto es lo que dice mi padre'. Y ya. Soy una persona libre. No soporto ningún tipo de atadura.

–¿No se siente atada a Borges y a su memoria?

–No. No lo considero una atadura, es otra cosa, un vínculo, un vínculo maravilloso.

Kodama decía sentirlo siempre con ella: "ustedes me ayudan mucho en eso porque al recordar su obra, me llevan a él y es algo mágico. Vive dentro de mí. Sí extraño mucho las cosas divertidas que decía, las cosas loquísimas que hacíamos juntos. Todos mis amigos lo tenían como un viejo aburrido y no, él era divertidísimo. Aparte te imaginarás que por mi carácter, una momia conmigo no va".