domingo 05 de octubre de 2025

5 de octubre de 2025 - 08:37
Clima.

Fuertes tormentas con granizo causaron destrozos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Desde la madrugada del domingo se registró el paso de la alerta meteorológica por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Se espera que durante la jornada continúen las fuertes tormentas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
granizo cordoba
Cómo fue el impacto de las fuertes tormentas

Según indicaron fuentes oficiales, la ciudad con mayores consecuencias sería Olavarría, ya que informaron que una estructura montada por la Sociedad Rural local quedó totalmente destruida. Se trataba de una carpa de gran tamaño que iba a ser utilizada para celebrar la cena anual.

En el resto del norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe no se comunicaron destrozos, aunque sí estuvo presente una intensa tormenta. Además, indicaron que estuvo acompañada de fuertes ráfagas de viento, que habrían alcanzado los 100 km/h.

image

De la misma manera, en la localidad de Venado Tuerto reportaron la caída de granizo de gran tamaño, que llegó a tapar el suelo y tornarlo de color blanco. La misma situación se replicó en la ciudad Laboulaye, en la provincia de Córdoba.

Por otro lado, las previsiones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon que las condiciones climáticas en el este del país empeorarían durante el domingo, debido a que la alerta por tormentas se expandirá a nuevas regiones.

No obstante, las autoridades apuntaron que las regiones más complicadas durante el domingo serían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, la Costa Atlántica, el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, donde regirá una alerta naranja.

Granizo en Córdoba

