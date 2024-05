Gran Hermano: Furia quiere denunciar a Coti en el INADI, pero no sabe que se cerró

La concursante de Gran Hermano expresó su intención de denunciar a Coti, ante una institución que ya no está en funcionamiento.

Juliana Castiglione criticó a Coti Romero, una ex participante de Gran Hermano , y amenazó con llevarla ante el INADI . "Furia" desconoce que el organismo fue cerrado hace unos meses.

"La mina vino para hacer pelear a las personas o desconectarlas. ¿Saben que yo le puedo hacer una denuncia contra el INADI con todo lo que dijo de mí? Esa no sabe con quien se metió. Yo de acá salgo y cinco carta documento a cada uno. Se van de boca porque no saben de leyes. Yo le dije, 'vos me estás difamando'", sostuvo Furia charlando con sus compañeros sobre la salida de Coti Romero.