El Gobierno decidió el cierre definitivo del Inadi

"No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones", aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada . “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante", afirmó.

Advirtió sobre los tiempos burocráticos para la ejecución de estas medidas. “Por desgracia los tiempos no son tan veloces como uno quisiera, pero no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos y donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país empobrecido”, afirmó Adorni.

Embed - Conferencia de prensa | 22.02.24

Al ser consultado sobre qué sucederá con los trabajadores del organismo, el portavoz adelantó que “un empleado que esté de más no tiene razón de ser” y marcó como injusto que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando.

Debate del DNU

Adorni refirió también que para el Gobierno sería extraño el rechazo al DNU en la Comisión Bicameral. "Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido", indicó.

El viaje de Milei a EEUU

El vocero aseguró que el viaje que encarará en las próximas horas el presidente Javier Milei a la ciudad estadounidense de Washington para participar de un foro del Partido Republicano al que asistirá el exmandatario Donald Trump, no empañará la relación que mantiene con la actual administración del demócrata Joe Biden. "No hay posibilidad de que algo empañe la relación con Estados Unidos", afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada a pocas horas de que Milei se reúna con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y luego viaje a Washington.