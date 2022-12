Horacio Rodríguez Larreta: "Este fallo refuerza el federalismo"

"Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como toda las provincias", dijo el funcionario y destacó que el fallo aclara que no se afecta a ninguna provincia.

“Nunca me voy a olvidar cuando a las 7 y 29 recibí un WhatsApp del Presidente contándome del recorte que anunció un minuto después. No podía creer que el gobierno nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría o porque en la pandemia tomábamos decisiones diferentes”, recordó.

“El fallo de hoy nos devuelve gran parte de lo que nos corresponde. A partir de hoy, el Gobierno debe volver a transferir a la ciudad el 2,95% de la masa coparticipable”, resaltó.

EN VIVO | Anuncio por el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad en la coparticipación.

Eliminación de un impuesto

Ante la devolución de los recursos coparticipables, Rodríguez Larreta anunció la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito a partir de mañana. "Estamos enviando el proyecto a la Legislatura", dijo.

“No nos devuelven todo lo que injustamente nos quitaron hacia atrás. Por eso las medidas van a implementarse hacia adelante”, explicó.

La respuesta de Alberto Fernández

El presidente convocó a los gobernadores a la Casa Rosada para discutir y dar una respuesta conjunta al fallo de la Corte Suprema. El encuentro tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía en un clima de máxima tensión.

Según se supo, el mandatario daría un discurso político junto a los gobernadores que se unieron al reclamo para enfrentar al Poder Judicial.

El fallo de la Corte Suprema para la Ciudad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por fondos de coparticipación que Nación había quitado por decreto en 2020, por decisión de Alberto Fernández.

El fallo se ratificó este miércoles, en el que la Corte decidió por unanimidad reintegrarle el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad, que Nación recortó para transferirlos a la provincia de Buenos Aires.

El fallo de la Corte no resuelve la cuestión de fondo. Solamente definió una cuestión más superficial, de un amparo presentado en ese entonces por la Ciudad, reclamando la ilegitimidad del recorte de fondos de sus recursos en la maniobra de Nación, para derivarlos a la Provincia.