Horóscopo: cuales son los signos más fuertes. 

Escorpio trabaja en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido. Le gusta manejar los hilos desde atrás, sabe manejar a los demás y manipula muy bien. Tiene una fuerza brutal para levantarse de las peores caídas, no retrocede, y utiliza esa intensidad y esa pasión para lograr lo que otras personas consideran imposible.

Aries es uno de los jefes. No teme a nada ni a nadie, es el signo más valiente de todo el Zodiaco, el primero y el que no dudará en hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. Tiene un carácter fuerte, no soportarán jamás la falta de respeto y saben qué hacer para que el mundo lo escuche.