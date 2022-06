Horóscopo: ¿sos parte de los signos más rebeldes?

Con respecto a Aries , tienen poca paciencia para seguir reglas que no sean las suyas. Se vuelven más rebeldes cuando no pueden dar órdenes a nadie o cuando los demás no les hacen caso. En estos momentos puntuales, se desesperan. Les gusta desafiar a las personas a su alrededor y demostrar que su punto de vista es el que tiene más valor.

En una discusión, incluso sabiendo que puede estar en lo incorrecto, Aries tratará de ganar y buscará salir triunfante. Defiende a capa y espada su pensamiento y si considera que algo es injusto, no dudará en desafiar a las figuras de autoridad.

La rebeldía de los Tauro no es tan notoria ni evidente como la de otros signos. Los taurinos demuestran su rebeldía a través de la negación, no harán nada con lo que no estén de acuerdo, es decir, son todo lo contrario a lo que puede ser un sumiso. Si están seguros de algo se aferrarán a ello.

Los de Géminis, están constantemente pensando, tramando y esperando el momento adecuado para salir a escena a mostrar sus ideas. Son espíritus con la necesidad de estar en todos lados simultáneamente.

Si hay algo que a las personas de Cáncer les molesta muchísimo es que les digan cómo tienen que hacer algo. No se trata de que tengan una mentalidad cerrada, sino de que nos les gusta que les impongan formas de hacer las cosas cuando ellos saben que hay maneras distintas de hacerlas. Su forma de disimular la rebeldía es la forma suave y pacífica con la que hablan para explicar sus argumentos.

Con respecto a Leo, tienen gran confianza en sí mismos por lo que suelen vivir vidas frenéticas. Para ellos el mejor lema es “mucha vida vivida”. Esto los hace seductores y atractivos para los demás. Esta energía necesita ser vista, llamar la atención a cualquier precio y al margen de lo que opinen los demás. Son seres indomables.

Para los de Virgo, se manifiestan a través de la experimentación de distintas circunstancias. Ellos necesitan vivir múltiples experiencias para encontrarse a sí mismos y liberar su mente. Necesitan demostrar al mundo que son dueños de sus vidas.

En cuanto a Libra, si hay un lema que siempre dicen es que “lo hace a mi manera”. No se preocupan en absoluto por la aprobación de otros. No son tercos, sino que simplemente son fieles a sí mismos en todo momento.

Sobre Escorpio, suelen decir “no” por costumbre. En realidad, no quieren hacer las cosas de la forma en que se espera o por cumplir un mandato. Suelen ser escurridizos y difíciles de controlar. Creen que los tabúes están para romperse y utilizan la provocación para conseguirlo.

Sobre Sagitario, además del ímpetu de ser signo de fuego, se caracteriza por conseguir sus objetivos por medio de la perseverancia. Así que una vez se le mete algo en la cabeza, no descansará hasta lograrlo y bajo sus propios términos.

Debemos tener también en cuenta que las personas con este signo son independientes y suelen cuestionar las reglas. Por lo tanto, no necesita el apoyo de nadie para llevar a cabo su cometido.

Sobre Capricornio, la rebeldía se manifiesta a través de su necesidad de estar solos, de aislarse de la sociedad sin sentir remordimientos. De hecho, su necesidad de privacidad cobra mayor importancia con el pasar de los años. Contestan y expresan frecuentemente en monosílabos, guardando su elocuencia para otras ocasiones.

Aunque los Acuario suelen ser personas pacíficas y tranquilas, a estas personas les sobra confianza sobre sus métodos a la hora de hacer cualquier cosa. Es por esto que les es tan difícil lograr obedecer el plan de otros. Esto significa también que son rebeldes en el momento de adaptarse a una forma de trabajo distinta a la de ellos.

Acuario no tendrá pelos en la lengua para hacer saber su opinión cuando algo no le parezca justo y conveniente. Si están en desacuerdo, lo expresarán tajantemente ya que no están dispuestos a dejarse manipular.

La rebeldía en Piscis se manifiesta de manera sutil. Por este motivo, utilizan la vestimenta para dejar salir su lado más rebelde. Muchas veces, la manifiestan a través de una revolución anti-moda o llevando en su piel alguna expresión artística que podría tildarse de poco convencional.