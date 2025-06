Hospital Garrahan: aumento para residentes médicos genera más tensión entre trabajadores de la salud

No obstante, la Junta Interna de ATE advirtió que la suba no contempla al 90% del personal del hospital, compuesto por médicos de planta, enfermeros, técnicos y otros profesionales de la salud. “Esto no se resuelve atendiendo solo a una fracción. El conflicto es más amplio y la exclusión de gran parte del equipo de salud no hace más que profundizarlo”, señalaron desde el gremio.