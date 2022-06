Además se puede tramitar el DNI no binario, una medida de alcance universal que les permite a las personas con identidades no binarias acceder a un DNI y a un Pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida. A partir del Decreto 476/2021 , dentro del campo “sexo” no solo se podrá optar por las categorías tradicionales de “M” para masculino y “F” para femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X”.

La nomenclatura “X” comprende a la autopercepción de género no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, y a cualquier otra acepción con la que pudiera identificarse una persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

Para extranjeros

Las personas extranjeras que tengan DNI y residencia permanente en la Argentina podrán hacerlo, presentando un formulario en la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones que corresponda al domicilio de tu DNI como residente permanente (original y copia) y explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no podés hacer la rectificación de sexo en tu país de origen.