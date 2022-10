IFE 5 de ANSES: ¿Quiénes serán los únicos que lo cobrarán?

- personas que no hayan recibido hasta ahora ninguna ayuda del estado

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) sobre el índice de Pobreza e Indigencia del primer semestre del 2022, hay 10,6 millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza: 8 millones son pobres no indigentes (27,7%) y 2,6 millones están en situación de indigencia.

IFE 5 de ANSES: cómo saber si cobro el bono de $45.000

Si bien es muy importante remarcar que todavía no hay nada definido, el ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el bono estará destinado exclusivamente a los que "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo". En detalle, el ministro precisó en Radio Rivadavia que el refuerzo será para "adultos mayores sin ingresos".

IFE 5 de ANSES: ¿Cuándo es la fecha de cobro?

Massa se reunió este martes con la titular de la ANSES, por lo que "en los próximos 7 días" el organismo previsional anunciará las fechas y alcances que tendrá la medida confirmada este lunes por el presidente.

IFE 5 de ANSES: estos son los grupos que no podrán percibir el bono

Titulares de AUH y AUE.

Titulares de SUAF por Embargo.

Beneficiarios de Becas Progresar.

Beneficiarios de Potenciar Trabajo

Beneficiarias de Mi Pieza.