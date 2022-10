Al respecto, Sergio Massa, había dicho que el bono de refuerzos de ingresos estará orientado "a los que hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

El bono va a ser instrumentado desde Anses, donde tendrán que inscribirse las personas que cumplan con los requisitos para recibir la ayuda. Va a estar destinado a quienes no reciben ninguna ayuda social y están desocupadas.

“Hay una decisión de avanzar en los grupos de mayor riesgo con un refuerzo alimentario para adultos mayores, sin ningún ingreso, en noviembre y diciembre para que puedan acceder al mínimo básico alimentario”, agregó.

Más detalles sobre el IFE 5

El bono será financiado con los fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dólar soja. También hay que destacar que Massa descartó que el refuerzo, llamado popularmente IFE 5, tenga un carácter permanente.

El Gobierno aún no habló de cifras, ni especificó cómo será otorgado este refuerzo, pero se estima que rondaría los $45.000. Este número toma como referencia la Canasta Básica Alimentaria que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) por adulto.

Si bien los detalles no están definidos. Sergio Massa adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES". Además, es importante mantener los datos en Mi ANSES actualizados y contar con una Clave de Seguridad Social válida.

¿Cómo actualizar los datos en Mi ANSES?

A la espera de la confirmación sobre un pago extraordinario, no existe una inscripción al bono similar al IFE. Sin embargo, las personas interesadas en acceder pueden actualizar datos en Mi Anses, desde anses.gob.ar, para adelantar un paso de la inscripción por si el viernes se habilita el beneficio.