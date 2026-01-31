sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 16:49
Debate.

Imputabilidad: la Iglesia reclamó una respuesta integral ante la delincuencia juvenil

En el debate por la imputabilidad penal de menores, la Iglesia advirtió que reducir la edad no resuelve el problema.

Malka Alvarenga Miranda
Malka Alvarenga Miranda
Imputabilidad: la Iglesia reclamó una respuesta integral ante la delincuencia juvenil

Imputabilidad: la Iglesia reclamó una respuesta integral ante la delincuencia juvenil

En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, la Iglesia católica expresó su preocupación por el enfoque del proyecto y pidió un abordaje integral frente a la delincuencia juvenil. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo que poner el foco solo en la pena invisibiliza las causas sociales del delito.

La Conferencia Episcopal Argentina difundió el documento titulado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, donde cuestiona que la edad de imputabilidad sea presentada como la única respuesta del Estado frente a hechos de inseguridad que conmueven a la sociedad. El texto, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, remarca que la imputabilidad no puede analizarse sin contemplar el contexto social, educativo y familiar de los adolescentes.

Desde la Iglesia señalaron que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena deja en segundo plano lo que previene, educa y acompaña”. Además, advirtieron que una discusión limitada a la edad de los menores simplifica una realidad compleja, que interpela a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

Imputabilidad y políticas públicas

En el comunicado, la Conferencia Episcopal recordó un pronunciamiento de marzo de 2025, en el que ya había planteado interrogantes clave ante una eventual baja de la edad penal. “¿Dónde van a recluir a los menores?”, “¿Qué dispositivos existen en las provincias?” y “¿Qué alternativas reales hay para educarlos y reinsertarlos socialmente?” fueron algunas de las preguntas que volvieron a plantear.

En ese sentido, advirtieron que los establecimientos penitenciarios actuales no garantizan procesos de recuperación y cuestionaron si el encierro puede ser una solución real al problema de la delincuencia juvenil. Para la Iglesia, es imprescindible un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza.

Educación, comunidad y prevención

A la luz del legado del papa Francisco y de los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia insistió en una propuesta centrada en educar, acompañar y prevenir. Según el documento, el desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, por encima de debates que profundizan divisiones.

Finalmente, la Conferencia Episcopal reafirmó que la verdadera prevención nace del cuidado compartido, con familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes. Mientras tanto, el debate político continúa en el Congreso y suma cruces entre dirigentes, con la imputabilidad y la seguridad como ejes centrales de la agenda pública.

