Incendio en el Parque Los Alerces: más de 2.000 hectáreas quemadas

Para hacer frente a esta situación, desde tempranas horas trabajan intensivamente en el flanco derecho, que es el más activo, alrededor de 300 brigadistas, 2 aviones hidrantes y 3 helicópteros equipados con helibalde.

El alcalde también mencionó que se dispone de un avión de reconocimiento y un conjunto de drones para supervisar la evolución del incendio y posibles áreas de riesgo.

Hoy se trabajara en los siete sectores del incendio forestal

En la jornada de hoy, se prosiguió con las labores en los siete sectores del incendio forestal, de acuerdo con la información proporcionada por el Comando Unificado del Parque Nacional Los Alerces y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Bosques de Chubut en el más reciente comunicado oficial, emitido esta noche. Según los últimos datos, el fuego ha afectado aproximadamente 2.000 hectáreas.

Según los informes, el incendio sigue en marcha en todas las áreas, con una conducta que varía según la topografía del terreno y las condiciones climáticas.

En el comunicado se detalló que desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas estuvieron en funcionamiento los recursos aéreos, tanto para el transporte de personal a los sitios de operación como para vigilar el desarrollo del incendio y efectuar las descargas de agua en los puntos calientes.

348 personas integran el operativo para combatir el incendio

El operativo cuenta con la participación de alrededor de 348 individuos, de los cuales 246 están activamente involucrados en las labores de extinción del incendio en el área designada. "Durante la tarde se produjo un notorio ascenso de temperatura, sumado al aumento del viento proveniente del sector Oeste, lo que dificultó la tarea de los brigadistas por los focos secundarios que se generaron en las áreas de trabajo del sistema de contención" fueron los datos que se dieron a conocer.

En este momento, se encuentran colaborando en equipo brigadas del Servicio Provincial de Prevención y Control de Incendios de la provincia de Chubut y del Servicio Nacional de Prevención y Control de Incendios de otros parques nacionales, junto con bomberos voluntarios de Esquel y Trevelin, para combatir el fuego en el Parque Nacional Los Alerces.

Por otra parte, la meteorología "no es favorable" para controlar el incendio, sostuvo Otaño. "Es un momento de índice de peligro de incendios extremo", dijo y añadió que "el combustible constituido por la vegetación que está en la zona del incendio tiene un muy bajo contenido de humedad por la alta temperatura, por la baja humedad atmosférica y la cantidad de días sin precipitaciones, que ya llevan aproximadamente dos meses".

Respecto a las razones detrás del incendio, el alcalde afirmó durante una entrevista con C5N que fue provocado deliberadamente, aunque aún no se ha identificado al culpable ni se tiene un nombre asociado a la acción.

Y detalló: "Se inició en dos focos que tuvieron lugar simultáneamente a una distancia uno del otro, lo que hizo prácticamente imposible controlarlo rápidamente, como si hubiera sido un foco solo. Se unieron en un frente muy difícil de controlar en horas de la noche justamente para que sea más compleja la tarea de control y de extinción".

Además de consumir la vegetación autóctona, el fuego ha impactado en especies como ñire, laura, caña cohiue y lenga, que alcanzan su madurez entre los 80 y 150 años, según explicó Otaño.

"Ninguna persona que esté viva hoy en este planeta va a ver este bosque en el estado que estaba hace una semana", subrayó. Los diversos sectores del incendio muestran múltiples focos activos al mismo tiempo, por lo que los organismos y autoridades pertinentes forman parte del Comando Unificado para unificar y coordinar las estrategias en cada uno de los puntos de acción.

Se priorizan áreas con pobladores rurales

"Están priorizándose las tareas preventivas en áreas con pobladores rurales", según el ultimo reporte técnico brindado por el Comando Unificado. Como se había anticipado, se registró un aumento en la temperatura y en la velocidad del viento procedente del oeste, lo que complicó la labor de los equipos que están dedicados a contener este incendio forestal.

Sobre las actividades de la jornada, Hernández Otaño dijo a Télam: "Mantenemos el avión de observación y el equipo de drones para detectar áreas peligrosas y monitorear el comportamiento del incendio". "El incendio continúa en dos jurisdicciones, continúa quemando dentro del parque nacional y fuera del área, en jurisdicción de la provincia de Chubut", señaló Hernández Otaño.

"La condición meteorológica no ayuda, llevamos dos meses sin precipitaciones de consideración, está anunciada una llovizna tenue para la tarde pero nada que pueda apagar el incendio", aseguró el guardaparques, quien resaltó que insisten con la "intencionalidad" de este incendio y de los anteriores que sufre el parque desde 2015.

"Vamos a ir hasta el final en la justicia para que haya una medida ejemplificadora. Han habido muchas denuncias, hay causas en este momento en el Tribunal Oral Federal de muchos años con procesamiento por incendios, tomas en el parque nacional. Lamentablemente los tiempo en la justicia no son los mismos que necesitamos todos", dijo este martes a Radio Rivadavia el gobernador de Chubut, Agustín Torres.

En esa línea, apuntó que "hay características de cómo inicia el fuego que dan muestra de la intencionalidad" ya que "son dos focos paralelos que se terminan uniendo, se da en lugares de muy difícil acceso a altas horas de la noche donde el patrullaje de las brigadas no está tan activo".

"Esta gente tiene que estar presa y la justicia tiene que actuar con la mayor celeridad posible", enfatizó. No obstante, dijo que la "buena noticia en medio de esta tragedia" es que "no están comprometidos los pobladores del Parque Nacional Los Alerces ni tampoco la zona urbana de Esquel". El líder del estado provincial también informó que los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén ofrecieron brigadistas y helicópteros para colaborar, sin embargo "en este momento no son necesarios".

En relación a este tema, el jefe de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, declaró a Télam que el estado de Buenos Aires está "absolutamente a disposición del llamado de las autoridades de Chubut para ayudar a combatir el fuego" que afecta el Parque Nacional Los Alerces (ver recuadro).

