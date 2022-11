Incendio en Orán: "Llegó a 10 kilómetros de la ciudad"

“Hoy se sabe que se inició en la zona de una empresa que explota tierras para obtener azúcar, pero no dieron ningún comunicado”, relató María Alemán, periodista de esa ciudad. “La empresa fue cuestionada por la quema de caña, algo que está prohibido por ordenanza, pero se dice que hace años no se hace”.

“El humo tomó la ciudad”, recalcó la periodista, y dijo que hay muchas personas con enfermedades respiratorias y “el humo no ayuda. A los asmáticos les recomiendan no salir de sus viviendas”, dijo que no hay pronóstico de lluvia, y que “los vientos no ayudan a la situación”.