Internaron de urgencia a Milagro Sala en La Plata

Milagro Sala fue internada de urgencia este fin de semana en la ciudad de La Plata. La dirigente social, que cumple prisión domiciliaria, fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet tras sufrir una descompensación, situación que encendió alertas en el ámbito judicial debido a que el movimiento no habría sido notificado previamente a las autoridades.

Conferencia. El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

¡Imperdible! El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

El episodio se conoció luego de que se activara el sistema de monitoreo electrónico que controla su detención. A partir de esa señal, se constató que Sala se encontraba fuera del domicilio autorizado, lo que derivó en una comunicación inmediata con la Justicia.

Según se informó, la referente de la organización Tupac Amaru fue llevada al hospital durante la tarde del sábado, donde recibió atención médica de urgencia. En un primer momento permaneció varias horas en la guardia hasta que los profesionales decidieron su internación para un seguimiento más exhaustivo.

El médico que la asiste, Jorge Rachid, confirmó que la dirigente sufrió una descompensación que motivó la derivación al centro de salud. A través de sus redes sociales, indicó que el cuadro requirió controles clínicos continuos y que el equipo médico quedó a cargo de su evolución.

Durante el domingo, Sala permaneció internada bajo observación, sin que se difundieran detalles específicos sobre su estado actual. La información oficial se limitó a confirmar que continúa bajo control médico.

Milagro Sala Milagro Sala.

Intervención judicial y cuestionamientos al traslado

La internación generó un nuevo foco de tensión judicial, ya que el traslado no habría sido comunicado previamente a la Justicia, como lo establece el régimen de prisión domiciliaria. Por este motivo, se consideró que la situación podría configurar una infracción a las condiciones impuestas.

Fuentes judiciales indicaron que el caso fue puesto en conocimiento de los magistrados competentes y que se solicitó información detallada sobre las circunstancias del traslado. Incluso, se dispuso el envío de funcionarios judiciales y personal médico desde Jujuy hacia La Plata para constatar el estado de salud de la dirigente.

La medida apunta a verificar si existieron irregularidades en el procedimiento y si el traslado al hospital se ajustó a los protocolos establecidos.

Antecedentes médicos y situación judicial

Milagro Sala cumple prisión domiciliaria desde 2023 en La Plata por razones de salud. La dirigente había solicitado ese beneficio tras ser diagnosticada con una trombosis, cuadro que motivó tratamientos prolongados y seguimiento médico permanente.

La exlegisladora jujeña fue condenada a 15 años de prisión en una causa por asociación ilícita vinculada al desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. La sentencia también incluyó otros delitos relacionados con amenazas y coerción.

Desde su traslado a la capital bonaerense, Sala permanece bajo control judicial y con monitoreo electrónico, condición que se mantiene vigente mientras cumple la pena en su domicilio.