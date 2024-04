Javier Milei: "Garantizamos los fondos para las universidades y vamos a auditarlas"

El mandatario nacional dijo que en ningún momento el gobierno nacional tuvo la intención de cerrar las universidades. “Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

Luego apuntó a la oposición. “La clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno”, agregó en el texto.

Javier Milei y la política

El Jefe de Estado apuntó contra dirigentes del PJ, UCR y también contra los gremialistas: “Ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios”, marcó, y los acusó de no defender la educación, si no que “defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo”.

“Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos”, disparó.

“La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un Presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos”, aseveró.

“Ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública”, indicó.

Luego, Milei afirmó que “lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos”, concluyó.

Ayer vimos como, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses.



Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para… — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2024