Javier Milei habló sobre el tratamiento de la Ley Bases

Mientras se debate en el Senado, el presidente de la Nación expresó que lo quieren destituir: "me van a tener que sacar muerto de la Rosada".

En este contexto, el jefe de Estado, ratificó que si sale la Ley Bases que debate la Cámara de Senadores en el Congreso, eliminará el Impuesto País, agregando que lo quieren destituir: "me van a tener que sacar muerto de la Rosada".

“Parte del trabajo es que viaje, y es interesante porque yo odio viajar y ahora me critican porque viajo mucho. Les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en Corporación América y mi trabajo implicaba viajar mucho y yo odiaba tener que viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan. Ahora extraño por cinco y me putean porque viajo. Odio viajar. Argentina es un país muy raro. Miran si no estaría más cómodo quedándome en Olivos”, explicó.

Ley Bases

La Ley Bases es el proyecto insignia del Gobierno que ya lleva cinco meses de discusión parlamentaria y que finalmente este miércoles iniciará su tratamiento en la Cámara de Senadores, lo que definirá el destino de la iniciativa oficial.

Mientras tanto, el oficialismo negocia cambios que se harían durante la sesión para garantizarse la aprobación en general. Cabe destacar que el Gobierno precisa contar con 37 votos, inicialmente para abrir el debate, y luego para alcanzar la aprobación general de la propuesta.

Dado que el oficialismo contaría con 35 legisladores a favor y la oposición kirchnerista con 33 votos en contra al que se suma el voto del senador radical Martín Lousteau, que defenderá un dictamen propio, la decisión recae sobre tres voluntades que actualmente se concentran en el radical Maximiliano Abad y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.