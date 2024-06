Javier Milei mantiene la imagen positiva a 6 meses del inicio de su gestión

La comparación con Alberto Fernández y Mauricio Macri

El informe destaca la estabilidad de Milei en comparación con sus antecesores. Durante el mismo periodo de tiempo, Mauricio Macri había perdido nueve puntos de aprobación, mientras que Alberto Fernández había ganado 17 puntos, beneficiado por el contexto del inicio de la pandemia y el apoyo generalizado a las medidas del gobierno.

En sintonía con la imagen presidencial, el apoyo al gobierno de Milei se mantiene estable en torno al 46%, con un 40% de los encuestados declarándose opositores y un 14% que no eligió ninguna de estas dos opciones. En cuanto a los líderes opositores, el gobernador Axel Kicillof se posiciona como el más valorado, con un 41% de imagen positiva y un 55% de negativa.

Ley Bases y marcha opositora

Uno de los principales objetivos del gobierno de Milei para consolidar su gestión es la aprobación de la Ley Bases, que se discutirá este jueves en el Senado. Si se introducen cambios en el texto, como se prevé, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su discusión final. En este contexto, la CGT y dirigentes opositores han convocado a una protesta en la Plaza de los Dos Congresos a partir del miércoles.

Patricia Bullrich advirtió sobre posibles actos de violencia durante la manifestación: “Que no se les ocurra tirar una piedra, que no se les ocurra levantar una baldosa”, declaró en Radio Rivadavia. “Hay límites. Si hacen eso quiere decir que están contra la ley. No vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso, no vale nada”, añadió, afirmando que las fuerzas de seguridad están preparadas para actuar.

A pocos días de la sesión del jueves, el círculo cercano al presidente Milei admite que todavía no tienen los votos necesarios para aprobar la ley, siendo la cuarta categoría de Ganancias el punto más conflictivo. La fecha límite para asegurar los votos es el martes, y hay preocupación de que Victoria Villarruel tenga que desempatar en un escenario de paridad total.

