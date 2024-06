Javier Milei a los diputados: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

En su discurso, el presidente también dirigió sus críticas (sin mencionarlo directamente) al diputado Miguel Pichetto, quien defendió las jubilaciones de privilegio. "Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Como es un derecho adquirido, no es que voy a tocar a los que están atrás. Es decir que tocan desde mi persona hacia adelante", dijo Milei.

Los logros de su Gobierno

Milei destacó los avances logrados por su gobierno, a pesar de las predicciones pesimistas. "Algunos, que decían que no se podía ajustar más de un punto del PBI, cuando terminó siendo el equivalente a 7 puntos, comenzaron a cuestionar la calidad del ajuste. De 123 años, tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacer el ajuste. Y han visto lo que son los degenerados fiscales con lo que fue anoche...", recordó.

Sobre su futuro, Milei expresó: "Yo puedo llegar a estar cuatro u ocho años, si todo sale muy bien. Después voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que esté bien porque, si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre".

Finalmente, el presidente resaltó los logros de su administración, que asumió en un contexto de crisis. "Hemos heredado básicamente un desastre pero no nos quejamos de eso; que un liberal libertario llegue a ser el primer presidente en la historia de la humanidad no podía ser con condiciones normales...", reflexionó antes de concluir: "Teníamos claro, y eso lo había sostenido en la campaña, que si estallaba la crisis era más fácil imponer el ajuste. El caso complicado era si no estallaba, pero también estábamos preparados para resolver y eso es lo que nos tocó y eso es lo que ha evitado el desastre".

