Guillermo Francos aseguró que Javier Milei buscará la reelección en el 2027

“Es una decisión de él, porque ser Gobierno es muy desgastante” , agregó el flamante jefe de Gabinete de ministros. “No tengo dudas. Yo creo que el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un periodo de cuatro años para hacerlo”.

“Su convicción es tal que, si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido . Es una decisión de él, porque ser Gobierno es muy desgastante. Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%”, subrayó sobre Javier Milei .

Alianzas electorales, según Guillermo Francos

El ex Ministro del Interior no descartó una posible alianza con el PRO, partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri. “Yo creo que tenemos muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con los dirigentes del PRO. Las circunstancias son las que van a ir marcando si tenemos que enfrentar juntos la elección. Tengamos en cuenta que ambas fuerzas, en la segunda vuelta del año pasado, sacamos el 56% de los votos. La gente votó por un cambio”.

Guillermo Francos Guillermo Francos es el Jefe de Gabinete.

Francos señaló que su foco ahora está únicamente puesto en la Ley Bases, el proyecto que impulsa el Gobierno y que aún debe ser aprobado en el Senado. “Diría, ahora, ley Bases, ley Bases, ley Bases. Mis prioridades son coordinar los distintos ministerios para superar la crisis económico-social de la Argentina”.

“Que todo este esfuerzo implique que vengan inversiones para desarrollar los recursos naturales y sus derivados, y generar actividad económica. Siendo ministro de Interior he recibido más de 100 fondos internacionales y bancos para hablar sobre la ley Bases y sobre la posibilidad de inversiones”, subrayó. “Estamos en una buena posición y creo que se va a aprobar”, dijo sobre la aprobación que el Gobierno necesita de la Cámara Alta el próximo 12 de junio.

Relación con España

Sobre la crisis diplomática entre Argentina y España, Francos dijo que Milei “nunca rompió la relación” con el país europeo. “Yo digo lo que dijo el presidente. Tal vez el presidente Sánchez debiera hacer una autocrítica también personal, por sus participaciones en la campaña electoral de Sergio Massa -candidato presidencial del peronista Unión por la Patria- y criticando a Milei. Es una intromisión en la política del país que debió haber evitado”.

“Hagamos autocrítica general y digamos quién llevó a esta situación de confrontación personal con consecuencias institucionales. Que el presidente de España haya retirado a su embajador en la Argentina me parece fuera de lo razonable. Él sabrá cómo continuar su relación con la Argentina. Debe haber no menos de 500.000 ciudadanos españoles en la Argentina y él los deja sin embajador, sin representante de España”, puntualizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.