Guillermo Francos tendría a las empresas del Estado bajo su órbita

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, junto al vicejefe, José "Cochi" Rolandi en Diputados.

Lo que aún no está claro es si el actual líder de la secretaría permanecerá en su puesto o si será reemplazado por un experto afín a Javier Milei. Botto aún no ha presentado su renuncia y sigue desempeñando sus funciones, a la espera de las instrucciones de Francos. En el entorno de la Casa Rosada se comenta que Posse solicitó que no se deje desocupado el cargo, con el fin de llevar a cabo una transición organizada o de permanecer en él en caso de ser propuesto por sus nuevos superiores.