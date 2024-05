Según Guillermo Francos, Milei lo eligió porque con la política "se le hace complicado"

"No la entiende”, dijo el flamante Jefe de Gabinete. Guillermo Francos asumió el cargo luego de que Nicolas Posse presente su renuncia.

Guillermo Francos es el jefe de Gabinete elegido por Javier Milei para suceder a Nicolás Posse.

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, respondió el funcionario que abandonará el Ministerio del Interior.