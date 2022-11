“No existe como opción el no trabajar para alcanzar esa meta que es una tarea compleja a un plazo mucho más largo”, subrayó y agregó.

“Pero eso no significa que habrá pausas en ese trabajo de todo el Gobierno durante el Mundial. Es obvio que no lo dije con la claridad con la que lo pienso. En un mes, el ánimo de los habitantes puede recibir un gran estímulo si el equipo nacional gana el Mundial, y un mes de trabajo contra la inflación, tarea que no interrumpiremos por el Mundial, obviamente no alcanzará para solucionar el problema enorme que tenemos con la inflación”, reiteró.

Kelly Olmos, Ministra de Trabajo, prefiere ganar el Mundial antes que bajar la inflación