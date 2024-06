La Armada Argentina retirará los paneles instalados por error en Chile

Las conversaciones para resolver la situación se intensificaron tras declaraciones del presidente Boric, quien afirmó que Chile no toleraría ambigüedades con las fronteras y que retiraría los paneles solares si Argentina no lo hacía. Estas declaraciones aceleraron las acciones del gobierno argentino, que hasta entonces no había dado una fecha específica para la remoción de las estructuras.

Paneles solares instalados en territorio chileno (1).jpg

El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, fue el primero en admitir públicamente el error, explicando que la instalación de los paneles solares se basó en coordenadas incorrectas proporcionadas por un alambrado de una estancia cercana. Esta explicación fue reiterada en el comunicado oficial, donde se destacó que la remoción se realizará con la mayor celeridad posible para evitar una escalada diplomática.

Diana Mondino, la canciller argentina, será la encargada de hacer el anuncio oficial del retiro de los paneles. La relación entre los presidentes Boric y Javier Milei, a pesar de sus diferencias políticas, no ha sido tan tensa como con otros líderes de la región, lo que ha facilitado una resolución más rápida del conflicto.

Con el objetivo de desactivar cualquier potencial escalada diplomática, el gobierno argentino reafirmó su compromiso con el respeto de las fronteras y la cooperación entre ambos países. Las operaciones de remoción de los paneles solares se llevarán a cabo tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan, demostrando así la voluntad de resolver el incidente de manera pacífica y cooperativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.