La Cámara del Trabajo revocó la cautelar y la Reforma Laboral entró en vigencia plena

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el escenario judicial de la Reforma Laboral y dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía parte de la normativa. La decisión reactiva la vigencia de 83 artículos de la ley cuestionada, en una causa que enfrenta al Estado nacional con la Confederación General del Trabajo.

País. El comunicado de FOPEA por la restricción a la prensa en la Casa Rosada

País. El Gobierno presentó un recurso para frenar la suspensión de la reforma laboral

El tribunal, a través de su Sala VIII, otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado. Esto implica que la cautelar dictada en primera instancia pierde aplicación mientras se analiza el fondo del conflicto.

La resolución modifica un fallo previo del Juzgado N° 63, que había hecho lugar al planteo sindical y frenado la aplicación de artículos clave de la reforma. Con este nuevo escenario, la normativa vuelve a regir en esta etapa del proceso judicial.

El cambio de criterio se basa en lo establecido por la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Según esa normativa, cuando se suspende una ley, la apelación debe tener efecto suspensivo salvo excepciones específicas.

Los jueces consideraron que en este caso no se verifican esas excepciones. Además, señalaron que la suspensión afectaba una cantidad significativa de artículos de una ley sancionada por el Congreso, lo que requiere un análisis más amplio por parte del tribunal.

En términos prácticos, esto significa que los artículos que estaban frenados recuperan vigencia y pueden aplicarse hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

image

El origen del conflicto judicial

La causa se inició a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo, que cuestionó distintos puntos de la reforma laboral. Entre ellos, se incluyeron cambios en indemnizaciones, condiciones de contratación y organización sindical.

El juez de primera instancia había considerado que existían elementos suficientes para dictar una cautelar. En ese momento, evaluó la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño, y decidió suspender la aplicación de los artículos en discusión.

El Estado nacional, a través de la Procuración del Tesoro, apeló esa decisión y cuestionó tanto la legitimidad del planteo como el alcance de la medida judicial.

La estrategia del Gobierno y el avance del caso

Además de la apelación, el Gobierno impulsó un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es acelerar la revisión de la medida y obtener una definición más amplia sobre la validez de la reforma.

Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa busca modificar el funcionamiento del mercado laboral, con foco en la reducción de conflictos judiciales y la formalización del empleo.

En paralelo, el expediente continúa en trámite en la Cámara, que deberá analizar los argumentos de ambas partes y definir si corresponde confirmar o revocar la medida cautelar de manera definitiva.