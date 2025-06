La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad: de qué se trata

El dictamen de mayoría, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, proponía reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente en $213 mil) que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. No obstante, aclara que el Poder Ejecutivo podrá disponer incrementos adicionales en función de la invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.