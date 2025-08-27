La Comisaría de Tierra Santa en Argentina invita a sumarse a esta obra de solidaridad

Los frailes franciscanos de la Custodia han recibido la misión de custodiar los Santos Lugares de la cristiandad en Tierra Santa, por mandato papal con la bula Gratias agimus de Clemente VI. También el recordado papa Francisco ha renovado recientemente este encargo mediante una carta enviada con motivo de los 800 años de presencia franciscana en Tierra Santa.

Hoy nuestra mirada se dirige con dolor y esperanza hacia Gaza, donde tantos hermanos y hermanas sufren las consecuencias de la guerra. La Custodia de Tierra Santa, fiel a su misión de acompañar a los más necesitados, está presente allí brindando consuelo, alimento y ayuda material a quienes lo han perdido todo.

La “Colecta para la Tierra Santa”, conocida también como “Collecta pro Locis Sanctis”, nace de la voluntad de los Papas por mantener fuerte el vínculo entre todos los cristianos del mundo y los Santos Lugares.

La Comisaría de Tierra Santa en Argentina, con base en Buenos Aires, funciona desde hace varios años como la sede de Tierra Santa en nuestro país, y ese rol ha sido fundamental en la promoción y organización de peregrinaciones a los lugares santos, facilitando el acceso a las huellas de la vida de Cristo y de los eventos bíblicos que marcaron la historia de la fe cristiana. Sin embargo, en esta ocasión, llaman a ser partes de una obra de amor y solidaridad.

Tierra Santa Cómo sumarme a la colecta de la Comisaría de Tierra Santa en Argentina Las formas como uno puede colaborar con esta misión son diversas, y dependen pura y exclusivamente de las posibilidades de cada cristiano. Desde donación de dinero hasta obras u oraciones son las bases de esta convocatoria de colaboración y esperanza. Cómo colaborar: Ofreciendo Misas Perpetuas por tus seres queridos.

Colaborando con la compra de objetos religiosos que llevan la bendición de Tierra Santa.

Realizando una donación, grande o pequeña, que será un alivio concreto para tantas familias En Jujuy, el canal más directo para llevar adelante las consultas es a través de un número telefónico: 3886856992 Cuales son las maneras de custodiar los lugares santificados por la presencia de Jesús Los frailes tienen la tarea de animar las celebraciones en los santuarios, de acuerdo al calendario litúrgico anual y mantener las estructuras en correcto funcionamiento.

El mantenimiento de los santuarios está asignado a la oficina técnica de la Custodia de Tierra Santa, con sede en Jerusalén.

Los frailes de la Custodia, por otra parte, acogen desde hace siglos a los peregrinos que, a pie o por otros medios, llegan a Tierra Santa. La importancia de los documentos litúrgicos en la historia de los Custodios A lo largo de muchos siglos, la Custodia de Tierra Santa no pudo expresarse más que a través del lenguaje de la plegaria y de las celebraciones litúrgicas. Los religiosos no tenían mucho terreno para la evangelización o para la pastoral. En los últimos tiempos los campos se han ensanchado y se han abierto a la multiforme actividad de la Custodia. Con todo, aún en la actualidad, la Liturgia representa en el servicio de la Custodia la dimensión más noble, la fidelidad a las raíces que han asegurado verdadera vitalidad a los Lugares Santos.

