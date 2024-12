La historia de Valentino Merlo, el cantante de 15 años que hoy es una estrella mundial

En uno de ellos se lo puede ver a Tino cantando "Cuando llegue el alba", canción interpretada en aquel entonces por el grupo salteño Los Huayra, que eran furor en el folclore de Argentina.

Embed - Valentino merlo

El momento que lo marcó

A los 14 años Valentino tuvo la posibilidad de cantar con Emanuel Noir de Ke Personaje, luego de que el entrerriano se encontrara con la voz del jovencito en las redes sociales. "El momento que me marcó es cuando canté con Ke Personajes, no estaba preparado nada. No me dejaban subir por el tema de la seguridad y uno de los que estaba ahí me alzó al escenario", detalló de ese increíble momento del show.

La importancia de sus abuelas y la familia para Valentino Merlo

En una de las cientas de entrevistas contó que sus abuelas fueron 100% el apoyo para que hoy el llegue a estar donde estar. "Mis dos abuelas me pagaban las clases de canto ya que nosotros no llegábamos a pagarlo para que me enseñen", expresó.

En la ducha cantaba Abel Pintos, a los 8 fue su primera presentación en Rosario con su primer profesor y ahí se dio cuenta que era lo que quería hacer toda su vida.

"Mi lugar feliz era sin dudas el escenario", reveló Valentino en una nota con El Trece. En ese momento estaba su mamá al frente y el le preguntaba: "y ahora que hago, canto este tema y me bajo, cómo es?", con la inocencia de un niño pero el sueño de una familia entera de ver crecer y explotar ese potencial.

"Nunca tengo palabras para describir a mi mamá, quiero decirles gracias a papá, mi hermano, ella y mis abuelas por todo esto", manifestaba el joven rosarino.

Los éxitos después de ese video viral

Este inesperado éxito lo llevó a explorar nuevas oportunidades en la música acompañado por su hermano Tomás, compositor y su compañero inseparable en la carrera artística.

Así fue que artistas de la talle Rusherking y Ke Personajes pusieron sus ojos en él y hasta el campeón del mundo Ángel Di María le mandó un saludo en redes.

A su corta edad el pequeño artista, que también es un apasionado por el teatro, participó del último estreno de Q' Lokura acompañando a Nico Sattler y aprovechó para agradecer el gesto del conjunto: "Soy muy agradecido con los chicos que me dieron esta posibilidad increíble".

En las diferentes plataformas la canción "Tu Foto" con el grupo cordobés, supera los 71 millones de visitas, la letra es propia del hermano de Valentino, Tomás, y hoy es un boom mundial que llegó hasta la Selección Argentina.

Embed - Q' Lokura, Valentino Merlo - TU FOTO

Récords en la música

Otro de los hitazos fue "Hoy", una colaboración de Valentino Merlo y The La Planta que se ubicó primera en la lista Billboard Argentina Hot 100, donde en septiembre obtuvo un récord de 11 semanas consecutivas.

Valentino estudia canto, teatro y comedia musical desde los siete años. Pero después de aquel video de su actuación en las piletas del Saladillo, que explotó en las redes, no paró de de recibir propuestas para cantar en distintos espacios.