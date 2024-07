La impactante historia de Raúl: "El amor de los perros me alejó del alcohol"

"Me costaba mucho estudiar así que tuve que empezar a trabajar a los 16 años", dijo y agregó que "a los 18 años salía mucho a bailar, a tomar y una noche me subí a un colectivo. No tenía plata para pagar y el chofer me hizo bajar. Estaba tomado y me dormí en una plaza. Me acuerdo que ahí vi a mi primer perrito y se acostó al lado mío. Estaba enfermito y me pregunté, ´¿qué estoy haciendo con mi vida?`, si él está luchando por la suya y yo arruinando la mía".