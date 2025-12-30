La justicia mantiene vigente el protocolo antipiquetes tras apelación del Gobierno

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró nulo el protocolo el lunes, a raíz de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. El juez consideró que el Ejecutivo no puede restringir derechos constitucionales como la libertad de reunión sin una ley del Congreso. En ese marco el Ministerio de Seguridad celebró la suspensión de la decisión judicial.
Efectos de la apelación
La Cámara otorgó el efecto suspensivo a la apelación del Gobierno, por lo que el protocolo sigue vigente hasta la resolución definitiva del recurso. La medida fue creada mediante la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad en ese entonces con Patricia Bullrich a la cabeza.
Qué dijo la ministra de Seguridad
Alejandra Monteoliva compartió en sus redes sociales y celebrando la decisión de suspender el fallo expresó: "el protocolo sigue vigente". "La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo", continuó.
Para finalizar escribió: "El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras".
Contexto del protocolo
El protocolo se implementó el 14 de diciembre de 2023 tras protestas contra las políticas del presidente Javier Milei. Su aplicación generó reclamos por presuntas restricciones a manifestaciones y derivó en incidentes judiciales.
