Lanzaron la app SUBE Digital: paso a paso, cómo pagar con el celular

Es decir, la aplicación permitirá contar con ambas tarjetas, manteniendo saldos diferenciados. La SUBE física continuará siendo funcional como de costumbre, independientemente de si está asociada o no con la versión digital. “Queremos incrementar la cantidad de formas de pago, no sustituir”, indicaron fuentes de Nación Servicios, la entidad encargada de gestionar el Sistema Único de Boleto Electrónico, en diálogo con colegas de Infobae.

Aquellos que cuenten con la Tarifa Social u otro tipo de descuento deberán decidir si prefieren conservarlo en la aplicación o en la tarjeta física. “Se bloqueó la posibilidad de que esté vigente en las dos al mismo tiempo para evitar avivadas”, detallaron las fuentes consultadas. Está permitido traspasar el subsidio de un lado a otro dos veces al mes, como máximo.

El primer paso para pagar el boleto de colectivo con el celular es descargarse la aplicación.

Cómo se paga el boleto con la app SUBE digital

La meta del sistema renovado es que el pago mediante el celular sea tan ágil y sencillo como con la tarjeta. No es necesario informar al conductor la forma de pago. De hecho, tampoco hace falta abrir la aplicación para realizar la transacción: basta con acercar el dispositivo móvil al lector (la pantalla debe estar encendida, aunque esté bloqueada) para que funcione.

El celular debe haberse conectado a internet al menos una vez en las últimas 12 horas. Los usuarios pueden verificar esta información en el apartado "Estado" dentro de la app, donde aparece una cuenta regresiva que se puede actualizar en cualquier momento.

Una de las novedades del pago digital es que modificará la forma en que se gestiona el saldo negativo. “Originalmente esto se pensó para que el ciudadano pueda hacer los viajes que necesite hasta llegar a la terminal de carga más cercana, y como ahora se puede sumar saldo desde el celular ya no es necesario”, comentó a este medio uno de los funcionarios que participó del desarrollo.

Se podrá tener en la app las dos tarjetas, con saldos separados.

Así, para abonar cualquier pasaje será imprescindible contar con saldo a favor. Por ejemplo, si la tarjeta digital posee $100 y el costo del pasaje es de $371, el saldo quedará en $-271, y no podrá utilizarse nuevamente hasta que esa deuda se cancele. Sin embargo, si la SUBE virtual tiene, por ejemplo, $-10, no se permitirá pagar dicha tarifa. El límite de $-480 ya no aplica.

Cómo se carga saldo

La SUBE Digital permite asociar billeteras electrónicas y tarjetas de débito o crédito para agregar fondos a la tarjeta. El proceso es rápido y no requiere confirmar la recarga. Al abrir la app, lo primero que el usuario observa son sus tarjetas, con su número de identificación y el saldo disponible.

De acuerdo con fuentes oficiales, la tecnología de la aplicación está diseñada para que, en el futuro, sea posible pagar el pasaje directamente utilizando esas billeteras o tarjetas bancarias.

Asimismo, ahora se pueden cargar hasta $40.000 de una sola vez. Otro aspecto ventajoso de la aplicación es que muestra el historial de viajes realizados por el usuario y el monto abonado por cada pasaje, lo que facilita mantener un control más preciso de los gastos en transporte público.

Por ahora, algunas limitaciones

En esta fase inicial, el pago digital presentará ciertas desventajas en relación con el método tradicional. Por ejemplo, no se incluye el descuento de la Red SUBE, un beneficio que sigue vigente únicamente en algunas líneas tras las modificaciones implementadas por la Secretaría de Transporte en agosto.

Además, solo será válido en colectivos, ya que los molinetes de subtes y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no están equipados con tecnología NFC.

Desde Nación Servicios indicaron que están avanzando en la solución de estas dos limitaciones para la siguiente fase del proyecto. En el futuro, también planean integrar las lanchas del Delta del Paraná al sistema virtual, aunque por ahora continuarán utilizando la tarjeta física.

Lo mismo ocurre con la compatibilidad del nuevo método para los usuarios de teléfonos Apple. En SUBE esperan que la compañía estadounidense permita el acceso al sistema NFC para aplicaciones de terceros, algo que actualmente está restringido por motivos de seguridad.

Quienes tengan Tarifa Social o algún tipo de beneficio deberán elegir si lo quieren mantener en la app o en la tarjeta física.

Ya hubo pruebas piloto en el interior

En septiembre de 2023, se realizó la primera prueba de la SUBE Digital en Neuquén. Gradualmente, el método se extendió a varias localidades del interior y se implementó a nivel provincial en Chubut.

A finales de agosto, la aplicación comenzó a operar en dos grandes ciudades: Rosario y Mendoza, donde diariamente circulan 2.100 colectivos. En un período de 15 días, la app registró 8.000 nuevos usuarios. Debido al éxito de estos ensayos, se decidió implementar el nuevo sistema de pago en todo el país, ahora disponible para los más de 20 millones de pasajeros que utilizan colectivos en todo el territorio nacional.

