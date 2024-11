Los feriados puente pasan a ser no laborable y el empleador decidirá quién trabaja

El feriado del 18 de noviembre conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

El Gobierno determinó tres días no laborales con fines turísticos para 2025. El Poder Ejecutivo estableció que dichas fechas serán los viernes 2 de mayo (tras el Día del Trabajador, el 1° de mayo), viernes 15 de agosto (por el feriado por el paso a la Inmortalidad del general San Martín, el 17 de agosto) y viernes 21 de noviembre (al coincidir con el Día de la Soberanía).

La ley 27.399 otorga al Gobierno la facultad de establecer hasta tres jornadas no laborables o feriadas, las cuales deben coincidir con un lunes o viernes, con el fin de incentivar el turismo. Usualmente, esta normativa se aplica para crear fines de semana largos "extendidos".

Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos turísticos de la Argentina. Por ejemplo, en mayo de 2025, según el calendario actual, se generaría un período de cuatro días no laborables, comprendido entre el jueves 1° y el domingo 4. No obstante, a diferencia de otros años, el Poder Ejecutivo ha decidido que los feriados puente de este período serán “días no laborables con fines turísticos” en vez de “feriados con fines turísticos”. Y no es un detalle menor.

Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado La normativa del Contrato de Trabajo dispone que, en los días considerados no laborables, el empleador tiene la opción de decidir si se trabaja o no, excepto en sectores como bancos, compañías de seguros y actividades relacionadas. Es decir, cada compañía tiene la libertad de otorgar o no el día libre a sus empleados. En esos días, quienes trabajen recibirán su salario habitual, sin ningún tipo de bonificación adicional. Además, si el empleador decide que la jornada es no laborable, deberá abonar el salario habitual a todos sus colaboradores.

La Costa Atlántica, otro de los destinos preferidos de los turistas argentinos. Durante los feriados, se aplican disposiciones legales similares a las que rigen para los descansos semanales, exigiendo que los empleadores otorguen el día libre a sus empleados. No obstante, existen excepciones en ciertos sectores, y aquellos trabajadores que realicen tareas en un feriado deberán recibir su remuneración regular más una cantidad adicional igual, lo que comúnmente se conoce como pago doble. En resumen, a diferencia de años previos, en 2025 serán las empresas las que determinen si los días 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre serán laborables o no. En cualquier caso, deberán abonar el salario habitual a sus empleados. Los feriados que quedan en 2024 y el primero de 2025 Al acercarse el final del año, muchos argentinos consultan el calendario para identificar los feriados que quedan y planificar días de descanso o cortas escapadas. El próximo día no laborable será el 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta festividad, que honra a la Virgen María, tiene una relevancia particular en la cultura católica de Argentina, celebrándose con misas y procesiones en varias partes del país. El Gobierno estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2025. En 2024, el día de descanso coincide con un domingo, por lo que no habrá un fin de semana extendido ni se modificará su fecha. No obstante, el Día de la Inmaculada Concepción suele ser el punto de partida para los preparativos de Navidad, con numerosas familias adornando sus viviendas y anticipando las festividades de fin de año. Durante diciembre, Argentina tendrá dos feriados inamovibles relacionados con las celebraciones de fin de año. El primero de los días festivos será el miércoles 25 de diciembre, en el que se conmemora la Navidad. Este descanso sigue a la tradicional Nochebuena, una de las festividades más importantes del país, caracterizada por reuniones familiares, platos tradicionales y brindis. El segundo feriado tendrá lugar el miércoles 1 de enero de 2025, cuando se celebra la llegada del Año Nuevo. Este día es de descanso a nivel nacional, ofreciendo la oportunidad de disfrutar en compañía de seres queridos al inicio del nuevo año. Los días festivos de diciembre y el comienzo de 2025 ofrecen una excelente ocasión para relajarse, organizar escapadas cortas o simplemente descansar antes de la llegada del nuevo año. Las compañías tampoco tendrán la obligación de pagarles a quienes trabajen ese día como si fuera un feriado. Es importante señalar que el feriado más reciente fue el lunes 18 de noviembre. Durante esa jornada, los ciudadanos pudieron disfrutar de un fin de semana extendido. Este descanso, originalmente previsto para el miércoles 20 de noviembre, se trasladó al lunes anterior. El 18 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, una efeméride de gran significado histórico para Argentina. Esta fecha rememora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. En dicho enfrentamiento, las tropas argentinas, bajo el mando del general Juan Manuel de Rosas, se enfrentaron a una formidable coalición de fuerzas británicas y francesas que intentaban forzar la libre navegación de los ríos nacionales. Aunque los argentinos no lograron una victoria militar, su resistencia se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía y la independencia del país. La ley 27.399 faculta al gobierno a fijar hasta tres días feriados o no laborables. Cuáles son los feriados no trasladables Surgen de la ley 27.399. El artículo 1° establece como feriados nacionales inamovibles: 1° de enero: Año Nuevo. Lunes y Martes de Carnaval. 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Viernes Santo. 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 1° de mayo: Día del Trabajo. 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. 9 de julio: Día de la Independencia. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad. La ley de Contrato de Trabajo establece que en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines. Cuáles son los feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Días no laborables Se determinó que los días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana) serán considerados no laborables para todas las personas que practiquen la religión judía, durante dos jornadas. También se ha establecido que el Día del Perdón (Iom Kipur) será no laborable por un día, así como los primeros y últimos dos días de la Pascua Judía (Pesaj), también serán no laborables. Con la llegada del cierre de año, muchas personas en Argentina revisan el calendario para conocer los feriados restantes.jpg Asimismo, se dispuso que los días del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día siguiente al final del ayuno (Id Al-Fitr) y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha) sean considerados no laborables para todos los ciudadanos de Argentina que practiquen la religión islámica. Los empleados que no trabajen durante estos días festivos recibirán su salario y demás beneficios correspondientes a su vínculo laboral, tal como si hubieran prestado servicios en esos días.

