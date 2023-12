adorni conferencia.jpg

Dentro de las medidas concretas, se encuentra la estructura política, en ese marco se encuentra la reducción de cargos políticos. Sobre esto, Adorni detalló que la Argentina pasó de tener 18 ministerios a 9 ministerios, logrando una reducción del 50%. En tanto, las secretarías hasta el 10 de diciembre eran 106 y en esta gestión pasaron a ser 54, con una reducción del 49%. Finalmente, las subsecretarías que eran 182 pasarán a ser 140 -reducción del 23%-.

"Por lo tanto, la reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34%", manifestó el funcionario nacional.

Revisión de contratos en la Administración Pública Nacional

El segundo punto anunciado por el vocero, fue la revisión de contratos en la Administración Pública Nacional. Sobre esto, Manuel Adorni ponderó que realizarán una revisión de cada uno de los contratos y los nombramientos del Estado Nacional del último año.

"Todo funcionario que no quiera dar la información que solicitan en virtud de este control, tendrá la sanción correspondiente", adelantó y luego volvió a resaltar que "quien no trabaja dejará de pertenecer a la planta estatal".

"Los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos. En Argentina hay 4 millones de argentinos que no comen, hay que terminar con la lógica de ver normal algo que no es, el empleo político no puede existir más porque no podemos darnos ese lujo por respeto a la gente que no come".

Pauta publicitaria

Finalmente, Adorni acotó que tal como ya se sabía, por un año habrá reducción de la pauta publicitaria.

