Elecciones.. Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente

En el casamiento de María Eugenia Vidal, Mauricio Macri comunicó a su entorno que no sería candidato a presidente este año.

Mauricio Macri publicó un video donde dice que no será candidato presidencial este año y despeja la interna de Juntos por el Cambio.

Una de las incógnitas dentro del Pro y de la coalición Juntos por el Cambio en general se acaba de despejar. El propio Mauricio Macri anunció en un video publicado esta mañana que no será candidato a presidente en las elecciones de este año. "Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo digo convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones” anunció.

La posición de Macri para este año venía siendo ambivalente, sin una definición clara con respecto a lo que iba a ser. El ex presidente sigue siendo una figura predominante en el Pro y no descartaba volver a ser candidato pese a tener una imagen negativa fuerte. Nunca dejó del todo el centro de la escena y se posicionaba como eje del cual se desprendían el resto de las figuras del partido. Su agenda política así lo demostraba, esta última semana mantuvo encuentro con distintos referentes de su paritdo y de sectores cercanos lo que da a entender que aún no siendo candidato tendrá un rol activo en el armado electoral.