“Dejemos que la gente trabaje, produzca e invierta. Sacar un estado que comprime, traba y cobra impuestos. Tenemos la oportunidad”, dijo Rodríguez Larreta y subrayó que no cree en las soluciones mágicas: “Tuvimos mucho de eso y miren donde estamos”.

“Tengo para ofrecer tres cosas: mi trabajo y experiencia, el equipo y la fuerza para bancarnos los palos en la rueda”, indicó el mandatario porteño.

EN VIVO | Tomé la decisión de ser precandidato a presidente.

El fin de la grieta

“Tenemos que terminar con las divisiones. La grieta es un invento de la política para generar odio y conseguir más votos. La historia es clarísima, se puede ganar la elección con eso pero no gobernar. Es imposible en un clima de transformación permanente. Si seguimos con el odio no vamos para atrás ni para adelante, terminamos con las peleas o seguimos dando vueltas en la frustración y el fracaso. No pretendo tener la razón sino acercar soluciones”, dijo.

“Los verdaderos enemigos son la inseguridad, la inflación, la grieta. Este fin de semana invitemos a casa a esos amigos que dejamos de ver por pensar distinto. Terminemos con agresiones en redes sociales. Sin paz no hay futuro”, explicó.

“Una profunda transformación”

“Tenemos que impulsar una profunda transformación en nuestro país y podemos hacerlo. Lograr una Argentina que crezca por muchos años de manera sostenida”, aseguró.

Además, detalló que para ello impulsarán “una transformación productiva con más exportaciones, promoviendo motores de crecimientos con minerales, la energía, alimentos, manufactura, turismo e industrias del conocimiento. Para que progresen hay que sacarle el peso muerto de un estado bobo”.

“El crecimiento se logra transformando la educación, dando a los niños futuro y la libertad de elegir su camino con igualdad de oportunidades. Teniendo 190 días de clases al año y pagando mejor a los maestros”, finalizó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpAifbbAXEa%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJymaG6uVx4ZCjdNAq9jftkYjVwS2bPMbqRiKnzjSP9MxfCZCLySyhZAZBQg48ZAhGqeMkqyJKx0mW3NuX3ZBGMOv7qqJypzNRIYVg1kfgbBtqoTEnHHZBMwfDPZCpJnZC4Jh4MCLjaV9A7ZBdWktlZAgAH73umZAW45mQZDZD View this post on Instagram A post shared by Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorodriguezlarreta)

Posible candidatura con Gerardo Morales

Un periodista consultó a Horacio Rodríguez Larreta sobre una posible fórmula con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y el jefe de Gobierno aseguró que “existen las posibilidades de la fórmula mixta”. “Lo veremos cerca del cierre de las listas”, indicó.

Por otro lado, explicó que le parecería “una falta de respeto hablar de una fórmula con otra persona que también se lanzó como precandidato”.