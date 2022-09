"Micumán": el video viral de una nena que rebautizó Tucumán

Nueva provincia argentina: "Micumán"

“Se llama todo junto Tucumán, no es tuyo; se llama Tucumán, como turrón”, le explicó Érica, a lo que la niña repreguntó: “¿Por qué se parece a un turrón?”. A lo largo de casi dos minutos, la pareja pretendió convencer a su hija, sin éxito. “Esta provincia se llama Tucumán pero no es que sea tuya ¿entendés como se llama? Tucumán, repetí conmigo”, le pidió Leandro. Pero Lupe no cambió de parecer y dijo, tras colocar la última pieza: “Es Micumán”.

La difusión de la grabación fue de tal relevancia que hasta se hizo eco la ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse. “La esperamos en Micumán”, comentó la funcionaria en una de las publicaciones.

Vargas Aignasse también se contactó con Érica. “Me escribió por privado, felicitándome por cómo es Lupita y me dijo que ojalá se dé la ocasión para ir para allá”, reveló la madre sobre la conversación. Junto a Leandro y Lupe aceptarían encantados una eventual invitación. Además, sería la oportunidad para conocer Tucumán.

Con información de Infobae