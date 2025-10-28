Miles de argentinos estarán habilitados para recibir la ciudadanía italiana tras un nuevo fallo

Un reciente fallo emitido por un tribunal en Italia volvió a reavivar las expectativas de numerosos argentinos y uruguayos interesados en reclamar su ciudadanía italiana. La medida, dictada en diferentes juzgados del país europeo, pone en duda las limitaciones impuestas por el Decreto 36/2025 , popularmente llamado “Decreto Tajani”.

Este último había restringido el reconocimiento para bisnietos y descendientes de generaciones más lejanas de italianos. Tras esta resolución, el recurso judicial por vía de inconstitucionalidad se fortalece como una opción viable y prometedora para quienes tenían sus trámites detenidos o fueron excluidos del sistema consular .

El Decreto “Tajani” había limitado el reconocimiento de la ciudadanía italiana para una gran cantidad de descendientes latinoamericanos , al imponer exigencias documentales adicionales y restringir el derecho a determinadas generaciones .

Sin embargo, una reciente resolución de los tribunales de Turín , Campobasso y L’Aquila significó un importante giro legal , al declarar inválidas esas restricciones por ser inconstitucionales y reabrir el camino para obtener la ciudadanía italiana mediante procesos judiciales .

Este fallo establece un importante antecedente legal que impacta en numerosos trámites aún en desarrollo. Entre los principales alcanzados por la medida se incluyen:

De acuerdo con lo señalado, la resolución “devuelve el acceso a un derecho histórico” que forma parte de la identidad y la memoria familiar de millones de descendientes italianos.

El camino judicial: una alternativa en crecimiento

El proceso por vía judicial – inconstitucional ofrece la posibilidad de obtener la ciudadanía italiana en aproximadamente 14 meses, siempre que la documentación esté en regla y correctamente presentada.

Asimismo, quienes viajan a Italia para realizar el trámite tienen la opción de alojarse en propiedades del propio estudio jurídico, completamente amuebladas y distribuidas en diversas regiones del país, lo que agiliza la gestión para hijos o nietos de ciudadanos italianos.

Mediante el Decreto 366/25, el Gobierno Nacional implementó una reforma profunda en el sistema de acceso a la ciudadanía argentina, con el propósito de acelerar los trámites, simplificar los pasos administrativos y adaptarse a un formato digital más eficiente y actualizado.

De esta manera, el procedimiento dejó de estar bajo la órbita del Poder Judicial y pasó a realizarse de forma completamente en línea a través del portal oficial de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

A partir de esta modificación, toda persona extranjera mayor de edad, con residencia temporaria o permanente en Argentina y que cumpla las condiciones establecidas por la Ley de Ciudadanía N.º 346, podrá iniciar su proceso de naturalización directamente desde su computadora o dispositivo móvil.

El paso a paso del nuevo trámite digital

El proceso para acceder a la ciudadanía argentina se lleva a cabo de manera totalmente online, sin necesidad de acudir a dependencias públicas ni de contratar gestores. Quienes deseen iniciar el trámite deben ingresar al sitio oficial de la Dirección Nacional de Migraciones a través del sistema RaDEX, donde figura la sección “Ciudadanía”.

Dentro de la plataforma, el solicitante deberá crear una cuenta personal, completar el formulario electrónico correspondiente y subir los archivos solicitados. Es requisito indispensable encontrarse físicamente en Argentina al momento de iniciar el procedimiento, ya que se trata de un trámite de carácter individual e intransferible.

Para comenzar la gestión, se requiere contar con la siguiente documentación básica:

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

vigente. Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Comprobante de ocupación o medios de vida.

Constancia de CUIT o CUIL.

Estos requisitos constituyen la base obligatoria para dar inicio al procedimiento, aunque la Dirección Nacional de Migraciones puede requerir información o papeles adicionales conforme se evalúe cada caso. Asimismo, las personas que hayan presentado su solicitud tienen la posibilidad de verificar el progreso del expediente de forma virtual, ingresando simplemente su número de trámite y fecha de nacimiento en el portal oficial.