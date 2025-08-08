Minuto a minuto: Javier Milei habló en Cadena Nacional

Derrotas en el Congreso
El miércoles el Gobierno sufrió una dura derrota en la Cámara baja, donde perdió 12 votaciones consecutivas. La oposición logró darle media sanción a los aumentos para Universidades Nacionales, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, y la derogación de decretos claves para el Ejecutivo vinculados con Vialidad, el INTI, el INTA y los institutos culturales.
Además, la oposición logró durante la sesión del miércoles emplazar a las comisiones correspondientes a tratar los proyectos de ATN y combustibles impulsados por todos los gobernadores, que ya fueron aprobados por el Senado.
Si bien la Casa Rosada ya hizo saber que vetará todas las iniciativas porque afectan su "equilibrio fiscal, el número logrado por los bloques opositores lleva a que tambaleen los vetos que Milei ya firmó contra los proyectos de Emergencia en Discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria previsional. Para que un veto caiga debe ser rechazado por los dos tercios de ambas cámaras.
La idea de la posición es convocar a una sesión el 20 de agosto para aprobar las dos iniciativas impulsadas por los gobernadores y sumar en esa fecha, si logran los dos tercios, el rechazo a los vetos de las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en Discapacidad.