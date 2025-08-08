viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 21:01
País.

Minuto a minuto: Javier Milei habló en Cadena Nacional

El presidente Javier Milei habló en cadena nacional e hizo referencia al veto a las leyes sancionadas por el Congreso, entre otras medidas del Gobierno.

Federico Franco
Federico Franco
Javier Milei en cadena nacional.

Javier Milei en cadena nacional.

Live Blog Post

Más contra el Congreso

“No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, sentenció.

Live Blog Post

Anunció dos medidas

Javier Milei anunció dos medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno"

El Presidente anunció que el lunes firmará una "instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro no podrá solicitar dinero presado al Banco Central para financiar su gasto":

También dijo que en los próximos días enviará un "proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de de gastos nacionales que incurran en déficit fiscal".

Live Blog Post

Criticó a la oposición en el Congreso

“Usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra a la Nación”. En esa línea, dijo que, “cuando no hay plata”, las normas sancionadas “no son más que un engaño por parte de la política”.

“El gobernante cobarde es capaz de prender fuego a su propio país con tal de gobernar sobre sus cenizas. Y es lo que está intentando el Congreso”, arremetió Milei. Y añadió: “La locura es que es el propio Parlamento el que quiere aumentar el gasto, con lo que atenta contra sus representados”.

Live Blog Post

"No vine a buscar atajos"

"Vinimos a arreglar la economía de raíz, y eso es a través del orden fiscal, monetario y cambiario. La inflación se ha desplomado. Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas. Y los salarios le vienen ganando a la inflación. Nada valioso en la vida ocurre de la noche a la mañana", dijo.

Asimismo aseguró que "en el último mes el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que llevan a la quiebra al Estado nacional".

"Sería fácil acompañar cualquier iniciativa como hicieron los anteriores presidentes, pero mi tarea no es hacer lo que me conviene a mi en términos de poder. No vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de la decadente historia. Aumentar el gasto público es un acto destructivo".

Live Blog Post

Comenzó la cadena nacional

“Como todos saben, esta gestión asumió con un mandato claro: terminar con la inflación”, afirmó el Presidente. “Vinimos a arreglar la economía de raíz”, agregó.

“Sacamos de la pobreza a 10 millones de personas”, indicó el jefe de Estado para defender su gestión. “Pero no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”, aclaró.

“El déficit cero es la piedra angular de nuestro plan”, expresó el Presidente. “Cuando no hay plata no se trata de más que un engaño por parte de la política”, señaló respecto de las leyes que impulsa la oposición.

Además, justificó sus vetos: “Mi objetivo es hacer el bien, a costo de que me acusen de hacer el mal”. “La dura realidad es que emitir dinero no crea la riqueza, sino que la destruye”, cuestionó.

Live Blog Post

Derrotas en el Congreso

El miércoles el Gobierno sufrió una dura derrota en la Cámara baja, donde perdió 12 votaciones consecutivas. La oposición logró darle media sanción a los aumentos para Universidades Nacionales, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, y la derogación de decretos claves para el Ejecutivo vinculados con Vialidad, el INTI, el INTA y los institutos culturales.

Además, la oposición logró durante la sesión del miércoles emplazar a las comisiones correspondientes a tratar los proyectos de ATN y combustibles impulsados por todos los gobernadores, que ya fueron aprobados por el Senado.

Si bien la Casa Rosada ya hizo saber que vetará todas las iniciativas porque afectan su "equilibrio fiscal, el número logrado por los bloques opositores lleva a que tambaleen los vetos que Milei ya firmó contra los proyectos de Emergencia en Discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria previsional. Para que un veto caiga debe ser rechazado por los dos tercios de ambas cámaras.

La idea de la posición es convocar a una sesión el 20 de agosto para aprobar las dos iniciativas impulsadas por los gobernadores y sumar en esa fecha, si logran los dos tercios, el rechazo a los vetos de las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en Discapacidad.

Live Blog Post

Rechazo y continuidad de las reformas

El rechazo legislativo vino de gestos contundentes: el Senado desaprobó el DNU 70/2023 y tanto la Cámara alta como Diputados repudiaron los DNU 302/2024 y 594/2024, que proponían reformas estructurales y recortes presupuestarios. Según Francos, muchas de las reformas ya se encuentran en vigor, entre ellas la fusión o reducción de organismos estatales como el INTA e INTI.

El jefe de Gabinete defendió el ajuste fiscal: señaló que el déficit histórico era insostenible y resaltó que, gracias a las medidas oficiales, se alcanzó un superávit del 3,8 % del PBI en 2024 y se espera un 2,4 % para 2025.

