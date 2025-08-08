Minuto a minuto: Javier Milei habló en Cadena Nacional

Live Blog Post

Anunció dos medidas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Javier Milei anunció dos medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno"

El Presidente anunció que el lunes firmará una "instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro no podrá solicitar dinero presado al Banco Central para financiar su gasto":

También dijo que en los próximos días enviará un "proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de de gastos nacionales que incurran en déficit fiscal".