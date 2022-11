Muerte de bebés en Córdoba: la búsqueda en Google que complica a la enfermera. 

Agüero está detenida desde hace más de 70 días luego de que los investigadores hayan constatado que ella era la responsable de inyectarle vacunas a los bebés recién nacidos. Con este reciente hallazgo la situación de Brenda está cada vez más complicada.

Las autopsias confirmaron que la causa de los decesos fue por un exceso de potasio “incompatible con la vida”. Sujeto a eso, señalaron que los bebés estaban en perfecto estado de salud al momento de su nacimiento.

El fiscal busca extender su imputación por “homicidio calificado por procedimiento insidioso” a las otras tres muertes y está la posibilidad de acusarla por el “intento de homicidio” a los ocho bebés que se descompensaron pero que lograron sobrevivir.

Las denuncias clave sobre las muertes de los bebés

El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de la mujer, que permanece detenida desde el 19 de agosto pasado, imputada en primera instancia por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”.

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto último a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados. De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.

Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de “hiperpotasemia” que fue causado por “exceso de potasio inyectado de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

En el marco del expediente, la ex directora del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, Liliana Asís, se encuentra imputada por “omisión de los deberes de funcionario público”, al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

Mientras tanto, otras seis personas están imputadas y en libertad por 'omisión de los deberes de funcionario público', como el ex ministro de Salud Diego Cardozo; el ex secretario de Salud provincial, Pablo Carvajal; el ex vicedirector del hospital Alejandro Escudero Salama.